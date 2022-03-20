Роспотребнадзор вступился за покупателей во взаимоотношениях с интернет-магазинами

В Роспотребнадзоре состоялось совещание с представителями Яндекс.Маркета, Сбермаркета, OZON, Wildberries и AliExpress, а также организации «Общественная потребительская инициатива» по вопросам защиты прав потребителей в сложившихся условиях.

Темой обсуждения было возросшее количество обращений со стороны потребителей на типичные нарушения в сфере интернет-торговли.

Более 5 тысяч жалоб поступило в Роспотребнадзор за 5 дней на маркетплейсы и агрегаторы из-за отмены уже оплаченных заказов, утраты информации о заказе, отказов в рассмотрении претензии в срок со стороны торговой площадки от покупателей.

Представители маркетплейсов заверили, что готовы исправно исполнять свои обязательства перед покупателями, пообещали провести ревизию бизнес-процессов и найти способы снизить количество жалоб. Роспотребнадзор в свою очередь подчеркнул готовность выступить медиатором для скорейшего урегулирования всех спорных ситуаций между компаниями интернет-магазинов и покупателями.