Российская креативная неделя – Дальний Восток» открыла регистрацию для участников

Продолжается регистрация на «Российскую креативную неделю – Дальний Восток», которая пройдет 25-27 мая 2023 года во Владивостоке. Участие в форуме бесплатное, зарегистрироваться и посетить событие могут все желающие. Регистрация будет открыта вплоть до 27 мая. Форум проводится АНО «Креативная экономика» совместно с Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Программа мероприятия пройдет на площадках кинотеатра «Океан», который станет точкой притяжения форума и его деловой программы. Кроме того, специальные проекты и культурная часть будут проходить и на других локациях города.

Организаторы планируют масштабное событие, которое объединит креативный бизнес как регионального, так и федерального уровня. В форуме примут участие более 200 спикеров, предприниматели, официальные представители из 11 субъектов макрорегиона, иностранные делегации, а также региональные и федеральные чиновники, представители институтов развития и образовательных учреждений.

Марина Абрамова, президент АНО «Креативная экономика», директор форума «Российская креативная неделя»:

«”Российская креативная неделя” впервые пройдет во Владивостоке и станет флагманской площадкой для креативного бизнеса на Дальнем Востоке. Главная тема – креативные партнерства и восточные векторы их развития. На форуме своими практиками поделятся крупнейшие образовательные и технологичные экосистемы России. Только объединив наши усилия в открытом диалоге всех игроков, мы сможем найти эффективные инструменты, обеспечивающие устойчивость креативной экономики, и предложить внутреннему и внешнему рынкам креативные продукты и услуги самого высокого качества».

Алексей Чекунков, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики:

«”Российская креативная неделя” – одно из знаковых и ожидаемых событий на Дальнем Востоке. Задача мероприятия – помочь активным и талантливым людям раскрыть свой творческий потенциал, привлечь внимание к перспективным проектам, сделать их экономически самодостаточными, обогатить разворот на Восток, который сегодня происходит, новыми гуманитарными смыслами, дополнительными возможностями для самореализации в различных областях творчества. Рассчитываю, что форум объединит активных и творческих людей из различных регионов, дружественных государств, станет международной площадкой для обмена опытом и поиска новых идей».

На данный момент идет активная фаза работы с программой и гостями события. Деловая программа охватит международную, федеральную и дальневосточную повестки, отдельный блок готовится для студентов и молодых специалистов. Организаторы планируют выставочные фэшн и арт-проекты, а около основной локации форума расположится гастрономическая улица.

Справка о федеральном проекте «Российская креативная неделя»:

«Российская креативная неделя» проводится с 2020 года, это крупнейшее федеральное событие в сфере креативных индустрий. Форум объединяет представителей всех креативных индустрий страны, является одним из ключевых двигателей институциональных изменений креативных индустрий в России, в реализации экономического, научного и технологического потенциала страны.

Ведущие представители креативного сектора, государственных структур, органов власти и бизнеса обмениваются на площадке «Российской креативной недели» опытом, идеями и смыслами. Это формат для установления эффективных межрегиональных связей, презентации лучших практик, а также развития креативной отрасли на государственном и международном уровне.

В числе ее организаторов АНО «Креативная экономика», Российский книжный союз.

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