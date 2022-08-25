Российские Гавайи. На Парамушире завершили проект для серфингистов, организованный на грант от Росмолодежи

– Обучение серфингу мы начали в 2016 году, – рассказал управляющий лагерем курильчанин Константин Петров. – В 2017-м на остров из Москвы приехала Ирина Рудыка, хотела покататься на доске в океане, а в итоге помогла нам в реализации грантового проекта. Наша главная цель – развитие привлекательности северных Курил для туристов и создание места отдыха для молодежи. На северных Курилах практически нет увлекательного досуга для молодых.

Решить проблему приобретения оборудования организаторам помог грант от Росмолодежи. А с рекламой – конкурс на пять мест в обучающем серф-лагере для всех желающих из России. Заявки на участие в серф-лагере прислали около 340 человек из разных регионов страны. Организаторы хотели бы купить билеты для всех, но выделенный бюджет только на пятерых.

– Ребята со всей страны должны были убедить своим рассказом, почему именно они должны приехать к нам, – говорит Константин Петров. – В итоге мы выбрали travel-блогера Марка Еремина из Санкт-Петербурга, видеографа из Перми Марию Киндеркнехт, тик-ток блогера Ивана Павленко из Санкт-Петербурга, фотографа из Москвы Николая Филиппова и шеф-повара Бельгийского кафе Владимира Пензурова из Волгограда.

– Когда я увидела пост во Вконтакте о серф-лагере, я решила, что это очень крутая возможность попутешествовать и помочь организаторам такого интересного проекта, – рассказала Мария Киндеркнехт. – По итогу я сняла видеоролик, чтобы как можно больше людей узнало о шикарном Парамушире и серфинге на этом острове.

Когда я узнала, что поеду на Курилы, то я начала искать фотографии Парамушира, чтобы заранее определиться с местами для съемок. Уже тогда я поняла, что остров – это прекрасное место. В реальности же северные Курилы еще более изумительные и величественные. Особенно меня пора­зил вулкан Алаид.

Участникам лагеря провели туры по природным объектам острова, научили кататься на доске. Тренировал туристов мастер спорта по серфингу, двукратный чемпион России, член сборной России Матвей Ильясов. На Парамушир прилетела телеведущая Елена Летучая – провести экологические уроки.

– На Курилах я ранее не был, но очень хотел приехать, – рассказал Владимир Пензуров. – Я много катаюсь по России. Юг и центральная часть хорошо изучены, а вот восток страны был для меня загадкой. Надеюсь, что продолжу узнавать этот замечательный уголок.На сноуборде и скейте уже несколько лет катаюсь, а вот доска для волн все ждала лучшего часа. Рад, что смог это сделать, тем более в таком сказочном месте. Купаешься, катаешься на доске в Тихом океане, поднимешь голову, а сверху извергается вулкан.

В лагере шеф-повар готовил еду, качество продуктов ему понравилось. А про рыбу сказал, что он такой вкусной в жизни не ел.

– Надо было бы привезти немного в Москву и сделать спецпредложение для гостей. Уверен, им бы понравилось, – заметил он.

С 5 по 14 августа гости лагеря снялись в документальном фильме. Кинолента, по словам управляющего лагерем Константина Петрова, будет готова в сентябре.

Дарина ДЕРЕВЯГИНА.