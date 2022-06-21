Российские операторы связи начали взимать плату при приобретении сим-карт, цена за новую карту находится на уровне 50 рублей. Новая политика связана с рядом факторов, в том числе с новым ценообразованием производства сим-карт и увеличением затрат на предоставление услуг связи, сообщает ТАСС.

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