Российские ученые предложили создать национальный парк на Курильских островах

Ученые, участвовавшие в экспедиции Русского географического общества, предложили создать национальный парк на курильском острове Парамушир для охраны уникальной природы. Во время экспедиции, проходившей с июля по август, эксперты обнаружила более 2 000 видов редких растений, включая краснокнижные, сообщил ТАСС заместитель научного руководителя экспедиции, старший научный сотрудник Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Антон Нуждаев.

На островах в этом году работало более десяти научных групп. Были обнаружены два новых для Сахалина вида лишайников – цетрария камчатская и гидропунктария Маура, а также один вид (кладония стигийская), который впервые найден на Парамушире. Ученые зарегистрировали на острове 9 видов наземных млекопитающих – от бурых медведей и лисиц до редких эндемичных парамуширских бурозубок – мелких хищников, похожих на мышей. Самым необычным открытием стала большая популяция бурозубок. В прибрежных водах отмечены 6 видов морских млекопитающих, включая краснокнижного калана, косаток, горбатых китов и белокрылую морскую свинью. За время экспедиции было совершено 40 погружений на глубину до 25 метров для изучения морских беспозвоночных.

По оценке ученых, Курильские острова остаются малоизученными, несмотря на годы исследований, они отмечают необходимость продолжения экспедиций и расширения работ в неисследованных частях архипелага. Полученные результаты ученые планируют опубликовать в научных журналах и представить на профильных конференциях.