Российские водительские удостоверения, срок которых истекает с 1 января 2022 года до 31 декабря 2023 года, по-прежнему не нужно менять — их действие автоматически было продлено на три года. Соответствующее постановление было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным в апреле прошедшего года.

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