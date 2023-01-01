Российские водительские удостоверения, срок которых истекает с 1 января 2022 года до 31 декабря 2023 года, по-прежнему не нужно менять — их действие автоматически было продлено на три года. Соответствующее постановление было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным в апреле прошедшего года.
Конкурс будет именным – в память о замечательном сахалинском журналисте, неоднократном лауреате премии имени Чехова, первом заместителе редактора газеты «Советский Сахалин» Сергее Рязанцеве. Он ушел в расцвете творческих сил 26 лет...
12 декабря, в день Конституции РФ, для школьников Южно-Сахалинска, достигших особых успехов в учебе, спорте, творчестве, общественной деятельности, провели торжественную церемонию вручения паспорта гражданина...