Российский триколор объединил молодёжь Сахалина на акциях в честь Дня Государственного флага РФ

Сахалинская область — один из первых регионов нашей страны, где встретили День Государственного флага РФ. По традиции этот праздник сопровождался патриотическими акциями и флешмобами, посвящёнными чествованию российского триколора и уважению к его истории. В островном регионе важной дате посвятили целую неделю: во всех муниципалитетах состоялись торжественные мероприятия.

Череду акций в честь Дня Государственного флага РФ открыли в минувшие выходные в Макаровском районе. Участники молодёжного образовательного форума «Твой маршрут» растянули российский триколор на смотровой площадке у Клоковского водопада и на берегу бухты Тихой. А в течение всей недели активисты молодёжных движений Сахалинской области раздавали в своих населённых пунктах трёхцветные ленты, символизирующие наш флаг, и рассказывали жителям о значении каждого из цветов.

Самые яркие мероприятия, посвящённые Дню государственного флага РФ, по традиции прошли в Южно-Сахалинске. Так, 20 июня на СТК «Горный Воздух» под лучами утреннего солнца развернули большой триколор. Участниками акции стали тренерский коллектив молодёжной спортивной организации «Омега», воспитанники и их родители. Флаг России, растянутый на склоне горы Большевик, было видно издалека — так активисты напомнили городу о приближающемся празднике. А 22 июня представители «Волонтёров Победы», движения «Серебряные волонтёры», Сахалинского молодёжного ресурсного центра, «Молодой Гвардии Единой России» и «Движения Первых» развернули гигантский триколор на площадке у здания исторического парка «Россия — моя история».

На площадке у музейного комплекса для детей и взрослых провели мастер-классы по нанесению аквагрима в цветах флага России, созданию брошей из ленточек-триколоров и раскрашиванию гипсовых фигур. Также жители Южно-Сахалинска приняли участие в создании триколора из множества атласных лент, которые нужно было привязать на рабицу в раме — эту акцию подготовили «серебряные» волонтёры. Особым успехом она пользовалась у малышей: группы нескольких детских садов города с удовольствием завязывали ленты, формируя большое бело-сине-красное полотнище.

Ещё одна яркая акция в честь Дня государственного флага РФ состоялась в городском парке культуры и отдыха им. Ю. Гагарина. Там участники волонтёрских объединений Сахалина раздавали посетителям ленты-триколоры, а также наносили детям аквагрим в цветах праздника.

Почётным гостем мероприятий стал ветеран специальной военной операции, участник регионального проекта «Герои нашего времени» Юрий Молодцов. Вместе с молодёжью он разворачивал полотно российского триколора у парка «Россия — моя история», а также помогал детям завязывать ленты триколора на груди. Благодарные малыши нанесли на лицо сахалинского героя полосы аквагрима в цветах российского флага.

«Даже не возникает вопроса, участвовать ли в таких мероприятиях. Каждая такая акция объединяет молодых патриотов нашей страны и мотивирует сторонних наблюдателей присоединиться. Мне особенно трогательно видеть здесь маленьких сахалинцев, детсадовцев. Они, несмотря на юный возраст, уже многое знают об истории нашей страны и флага. Ради них я и мои друзья сражались в Донбассе. Ради них мы защищаем Россию с оружием в руках. Эти дети — наша смена, наше будущее. И они растут настоящими защитниками Отечества», — подчеркнул Юрий Молодцов.

Патриотические мероприятия, посвящённые Дню государственного флага РФ, проходят при поддержке агентства по делам молодёжи Сахалинской области и по национальному проекту «Молодёжь и дети». По всему региону более 4000 школьников и студентов в течение года принимают участие в мероприятиях, направленных на сохранение исторической памяти, сообщила пресс-служба областного правительства.