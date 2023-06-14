Российское правительство одобрило законопроект о единовременном взносе в бюджет со сверхприбыли крупных компаний, сообщил Минфин РФ.

Напрасны были переживания: несмотря на периодический теплый дождичек, погода вполне благоволила в этот воскресный день организаторам, участникам и зрителям. Открытый летний чемпионат области по прыжкам на лыжах с трамплина на приз...
Сильная Анастасия
Сахалинская тяжелоатлетка Анастасия Демченко завоевала серебряную медаль чемпионата России.
Соревнования проходили в Новом Уренгое и собрали более 250 спортсменов со всей страны.
Анастасия выступала в...
Во Владивостоке состоялись чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа среди юниоров и юниорок U23, юношей и девушек U16. Столицу Приморья посетили легкоатлеты Хабаровского, Забайкальского...