Российское правительство ввело мораторий на проведение практически всех плановых контрольных мероприятий и внеплановых, если они не связаны с угрозой жизни и здоровью людей. Предлагается исключить более 150 тысяч плановых проверок, сообщил председатель правительства Михаил Мишустин.
На недавнем совещании во Владивостоке местные чиновники чувствовали себя неуютно. И было отчего: полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев фактически обвинил местных госслужащих в манипуляциях с выдачей...