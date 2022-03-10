Российское правительство ввело мораторий на проведение практически всех плановых контрольных мероприятий и внеплановых, если они не связаны с угрозой жизни и здоровью людей. Предлагается исключить более 150 тысяч плановых проверок, сообщил председатель правительства Михаил Мишустин.

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