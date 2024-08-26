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«Россия-1» заинтересовалась «Воспетыми островами»

Василий Буцерка.

Участник песенного проекта «Советского Сахалина» Василий Буцерка приглашён на телешоу Андрея Малахова «Песни от всей души»

Мы очень рады этому выбору. Наш земляк не просто автор-исполнитель, а человек героической судьбы, награждённый орденом Мужества.

В мае 1995-го во время разрушительного нефтегорского землетрясения Василий Буцерка (тогда инспектор пожарного надзора) спас из руин 18 жителей посёлка. А сам потерял мать, дочь и тёщу…

Из газеты «Советский Сахалин» команда телеведущего Андрея Малахова узнала о судьбе и творчестве нашего героического земляка и командировала на остров съёмочную группу. Сюда же из Хабаровска прилетел и Василий. Сюжеты с его участием телеоператоры снимали в Охе и Нефтегорске. Работа над программой завершится в московской студии канала «Россия-1».

В Нефтегорске Василий прожил 29 лет. С красным дипломом окончил Иркутское пожарно-техническое училище, стал начальником пожарного караула, затем заместителем начальника части. Позже подразделение огнеборцев в Нефтегорске упразднили, и Буцерка продолжил службу как инспектор пожарного надзора.

Когда после разрушительного землетрясения и рекультивации на месте Нефтегорска не осталось никаких признаков жизни, Василий с супругой переехал в Хабаровск. Долгое время жил под тяжестью неизбывного горя. Лишь в 1997-м с рождением дочери Таечки к нему вернулись надежды на будущее. Василий получил высшее образование в профильной московской академии. Работает вахтовым методом спасателем-пожарным по проекту «Сахалин-1» на нефтеотгрузочном терминале в посёлке Де-Кастри Хабаровского края.

У Василия Буцерки начальное музыкальное образование по классу аккордеона. В школьном оркестре он играл ещё и на балалайке. Позже самостоятельно освоил бас-гитару, саксофон, ударные инструменты.

Наш земляк пишет стихи и песни, некоторые посвящены Сахалину (об этом мы рассказали в проекте «Воспетые острова» в 2023 году). Василий аккомпанирует себе на гитаре и аккордеоне. Свой разбитый музыкальный инструмент нефтегорцу удалось извлечь из руин и починить. Но даже после этого пятнадцать лет он не мог взять его в руки: аккордеон напоминал о роковой дате.

Но жизнь продолжается и потихоньку залечивает раны. В будущем году исполнится 30 лет трагическому событию на севере Сахалина. В память о нём Василий с товарищами планируют третий автопробег в эпицентр беды, стёршей с лица земли посёлок вместе с двумя тысячами его жителей.

Людмила Степанец.

P. S.

Вероятно, уже в сентябре в эфир «России-1» выйдет передача «Песни от всей души» с участием Василии Буцерки. Следите за телепрограммой.

 

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