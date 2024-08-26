«Россия-1» заинтересовалась «Воспетыми островами»

Участник песенного проекта «Советского Сахалина» Василий Буцерка приглашён на телешоу Андрея Малахова «Песни от всей души»

Мы очень рады этому выбору. Наш земляк не просто автор-исполнитель, а человек героической судьбы, награждённый орденом Мужества.

В мае 1995-го во время разрушительного нефтегорского землетрясения Василий Буцерка (тогда инспектор пожарного надзора) спас из руин 18 жителей посёлка. А сам потерял мать, дочь и тёщу…

Из газеты «Советский Сахалин» команда телеведущего Андрея Малахова узнала о судьбе и творчестве нашего героического земляка и командировала на остров съёмочную группу. Сюда же из Хабаровска прилетел и Василий. Сюжеты с его участием телеоператоры снимали в Охе и Нефтегорске. Работа над программой завершится в московской студии канала «Россия-1».

В Нефтегорске Василий прожил 29 лет. С красным дипломом окончил Иркутское пожарно-техническое училище, стал начальником пожарного караула, затем заместителем начальника части. Позже подразделение огнеборцев в Нефтегорске упразднили, и Буцерка продолжил службу как инспектор пожарного надзора.

Когда после разрушительного землетрясения и рекультивации на месте Нефтегорска не осталось никаких признаков жизни, Василий с супругой переехал в Хабаровск. Долгое время жил под тяжестью неизбывного горя. Лишь в 1997-м с рождением дочери Таечки к нему вернулись надежды на будущее. Василий получил высшее образование в профильной московской академии. Работает вахтовым методом спасателем-пожарным по проекту «Сахалин-1» на нефтеотгрузочном терминале в посёлке Де-Кастри Хабаровского края.

У Василия Буцерки начальное музыкальное образование по классу аккордеона. В школьном оркестре он играл ещё и на балалайке. Позже самостоятельно освоил бас-гитару, саксофон, ударные инструменты.

Наш земляк пишет стихи и песни, некоторые посвящены Сахалину (об этом мы рассказали в проекте «Воспетые острова» в 2023 году). Василий аккомпанирует себе на гитаре и аккордеоне. Свой разбитый музыкальный инструмент нефтегорцу удалось извлечь из руин и починить. Но даже после этого пятнадцать лет он не мог взять его в руки: аккордеон напоминал о роковой дате.

Но жизнь продолжается и потихоньку залечивает раны. В будущем году исполнится 30 лет трагическому событию на севере Сахалина. В память о нём Василий с товарищами планируют третий автопробег в эпицентр беды, стёршей с лица земли посёлок вместе с двумя тысячами его жителей.

Людмила Степанец.

P. S.

Вероятно, уже в сентябре в эфир «России-1» выйдет передача «Песни от всей души» с участием Василии Буцерки. Следите за телепрограммой.