Россия и Китай в этом году увеличили взаимный товарооборот

Объемы двусторонней торговли за первые четыре месяца текущего года значительно выросли, отмечает директор Центра политического анализа Павел Данилин.

«Товарооборот России и Китая в январе-апреле вырос на 25,9%, достигнув 51 млрд долларов. Экспорт из Китая в России увеличился на 11%, а импорт российских товаров и услуг — почти на 38%. Положительно сальдо России в январе-апреле достигло $30 млрд. Это очень хороший показатель, говорит о силе нашей экономики», — сказал Данилин в четверг в Москве на заседании экспертного «круглого стола».

«Примерно 70% стоимости ввозимых из России в Китай товаров, конечно, приходится на наши ресурсы — нефть, природный газ и уголь. Но мы экспортируем и медь, и медную руду и древесину, морепродукты. Китай экспортирует широкой перечень продукции — промышленное, специализированное оборудование, игрушки, обувь, транспортные средства, кондиционеры и компьютеры», — отмечает аналитик.

Данилин отметил, что Россия и Китай в условиях западных санкций могут достичь показателей годового оборота в $200 млрд гораздо раньше, чем это было запланировано ранее, сообщает Интерфакс.