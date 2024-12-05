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Россия заняла первое место на международных соревнованиях по тяжёлой атлетике на Сахалине

Международный Кубок Дальнего Востока по тяжелой атлетике

В Южно-Сахалинске подвели итоги международных и всероссийских соревнований по тяжелой атлетике «Кубок Дальнего Востока». Масштабный турнир прошел в Южно-Сахалинске впервые.

– Это большая честь достойно организовать и провести старты такого уровня и у нас это получилось – мы получили множество положительных отзывов как от всероссийской федерации тяжелой атлетики, так и от представителей международных команд. На этих состязаниях было установлено четыре рекорда России. Уверена, что это не предел и Сахалинская область еще не раз станет местом проведения таких крупных событий, – отметила заместитель министра спорта островного региона Светлана Ходюш.

В течение трех дней за медали на помостах учебно-тренировочного центра «Восток» боролись более 200 спортсменов из Венесуэлы, Камеруна, Белоруссии, Казахстана, Кубы, Пакистана, Шри-Ланки и России.

В числе российских спортсменов – пятикратный чемпион России по тяжёлой атлетике, участник летних Олимпийских игр 2020 года Тимур Наниев.

– Придраться не к чему. Знал, что все пройдет по высшему разряду – так и получилось. Готовился к соревнованиям в домашней обстановке, но своим результатом доволен, ведь я победитель этого турнира, – поделился впечатлениями титулованный спортсмен.

Сахалинскую область представляли 25 атлетов, четверо из них – победители и призеры международных, всероссийских состязаний, первенств страны. Так, четырнадцатилетняя холмчанка Полина Павлович выступала в весовой категории «59 кг» и установила новый рекорд России среди спортсменок до 15, до 17 и до 20 лет. Тяжелоатлетка в толчке смогла взять вес 102 кг. Предыдущий рекорд России – 101 кг – также был установлен ею.

Всего островитянам удалось завоевать 13 медалей – 5 золотых, 7 серебряных и 1 бронзовую, сообщила пресс-служба регионального минспорта.

По итогам международных соревнований первое место заняли российские тяжелоатлеты. На вторую ступень пьедестала поднялись спортсмены из Венесуэлы. Тройку лидеров замкнули представители Казахстана.

На всероссийских соревнованиях победу одержала сборная команда Иркутской области. Второе место у Приморского края. Сахалинская область заняла почётное третье место.

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