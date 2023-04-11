Россиян приглашают вместе создать детскую Азбуку о главном

Пришло время задуматься о том, что сегодня является для нас наиболее ценным и значимым. Что нужно и важно обсуждать с нашими детьми? Какие слова ребенок должен знать с детства?

НКО «Фонд развития социальных инициатив» запустил общественный проект «Азбука о важном», который напомнит взрослым о вечных ценностях и приобщит к ним детей. Важно то, что родители сами получат возможность создавать книгу, по которой будут учиться их дети.

В рамках проекта любой желающий может предложить свое слово, которое ассоциируется у него с Родиной, и дать ему свое толкование. Собранные слова и определения лягут в основу печатного издания для детей. Те участники, которые предложат лучшие слова и определения, получат авторские экземпляры издания.

Книгу дополнят интерактивными творческими заданиями, раскрасками и рисованными иллюстрациями.

Азбука станет продолжением проекта, реализованного на II Окружном обучающем семинаре для организаторов воспитательной и патриотической работы в сфере образования, просвещения и культуры «Разговоры о важном для взрослых», который прошел в конце марта.

Его организатором стал Аппарат полномочного представителя президента РФ в ДФО.

В составлении первого варианта Азбуки приняли участие около 250 участников из 11 регионов Дальневосточного федерального округа. Его можно найти на сайте проекта. Например, истину участники определили как то, что «делает нас сильнее», участие как «внутренний импульс, сопричастность».

Какие слова действительно важны для вас при разговоре о Родине, как вы их понимаете? Заполните специальную форму на сайте о своем понимании ценностей. Расскажите нам о своих главных словах в жизни.

Слова можно направить до 10 мая 2023 г.