Рост по графику: с 1 июля увеличатся тарифы на коммунальные услуги на Сахалине и Курилах

Такие изменения по всей стране происходят ежегодно. Как объяснили в региональном министерстве ЖКХ, у нас на островах рост платы составит в среднем 10%, что на 1,9 ниже среднероссийского показателя (11,9%). В области утверждён региональный стандарт максимально допустимой доли расходов на жилищно-коммунальные услуги – 15% от дохода семьи, один из самых низких на Дальнем Востоке. Соответственно граждане, у которых эти траты превышают установленный стандарт, могут оформить субсидию через органы соцзащиты.

Важно отметить – несмотря на повышение, тарифы в Сахалинской области остаются одними из самых низких в стране. Доля оплаты населением составляет лишь половину от экономически обоснованной стоимости услуг.

В коммунальные услуги включены электроэнергия, горячая и холодная вода, отопление, газ, водоотведение. Если на поставку какого-то из этих ресурсов заключён договор напрямую, без участия управляющей компании, то в общую платёжку эти услуги не войдут. Такое чаще всего бывает с газом и электроэнергией.

Качество «коммуналки» существенно повышается за счёт газификации. Новые котельные на голубом топливе появятся в нынешнем году на территории Тымовского района. Эти объекты начали возводить в сёлах Восход и Воскресеновка. Они в дальнейшем заменят угольные котельные и будут в полном объёме отапливать населённые пункты.

Строительство котельных в Тымовском районе ведётся по концессионному соглашению о создании современных объектов теплоснабжения в области, заключённому региональным правительством и компанией ООО «КИТ-Сахалин». Мощность возводимых газовых котельных составит 2,19 и 3,65 МВт соответственно, рассказали в островном министерстве ЖКХ.

Завершить строительно-монтажные работы в полном объёме и приступить к пусконаладке на обоих объектах планируется к началу нового отопительного сезона.

В целом в течение нынешнего года у нас в регионе намечено возведение ещё порядка 20 газовых котельных в Долинском, Корсаковском, Поронайском, Тымовском, Александровск-Сахалинском, Анивском и Макаровском муниципальных округах. По мере строительства распределительных газопроводов будут переведены на газовое топливо котельные в Холмском, Смирныховском, Томаринском, Невельском районах.

В прошлом году газовые котельные активно строили в Долинском и Корсаковском МО. Теперь они заменили угольные кочегарки в сёлах Сокол, Покровка, Быков, Стародубское (Долинский район) и в райцентре. В Корсаковском районе объекты коммунальной инфраструктуры построили в Корсакове, а также в сёлах Чапаево, Озёрское, Раздольное, Соловьёвка.

Параллельно с газификацией на Сахалине стартовал масштабный ремонт коммунальных сетей. Замена изношенных труб водопровода и теплотрасс началась в Томаринском, Охинском и Корсаковском муниципалитетах. Эти работы являются частью шестилетней программы, реализуемой по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Подобные проекты критически важны для региона: по данным экспертов, до 40% коммунальных сетей Сахалина имеют высокую степень износа, что приводит к частым авариям и перебоям. Особенно остро проблема стоит в северных районах, где суровый климат ускоряет коррозию труб. Наиболее масштабное обновление ждёт Корсаков, там планируют заменить почти 11 км водопроводных сетей, включая 8-километровую магистраль. Три километра теплотрасс обновят в Томари, 3,5 км водовода – в Охе. Новая инфраструктура позволит свести к минимуму утечки и порывы, что тоже скажется на суммах оплаты за услуги.

До 2027 года в области планируется заменить в общей сложности около 40 км сетей. Если программа будет выполнена в полном объёме, это может стать поворотным моментом для коммунального хозяйства Сахалина, которое десятилетиями страдало от хронического недофинансирования.

Григорий РОСТОВЦЕВ.

Справка

Тарифы на коммунальные услуги корректируются в соответствии с утверждёнными правительством РФ предельными индексами, которые отражают средний уровень увеличения стоимости услуг по регионам страны.

В структуре платы наибольший удельный вес приходится на платёж за теплоснабжение и электроэнергию.