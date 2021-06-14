Рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией возвращает в регион прежние меры ограничений

По данным регионального ведомства Роспотребнадзора, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения на сегодняшний день составляет 4746,11 и превышает уровень заболеваемости в среднем по России на 35,6 проц.

Наибольшее число случаев в г. Южно-Сахалинске (67,78 проц). Болеют в основном взрослые в возрасте старше 30 лет с высоким уровнем заболеваемости среди лиц 30-49 лет (60,4 на 100 тысяч), на втором месте лица старше 65 лет (56,6 на 100 тысяч) и на третьем месте лица в возрасте 50-64 года с показателем заболеваемости 45,3 на 100 тысяч.

Основная причина инфицирования — пренебрежение средствами индивидуальной защиты — масками, дезинфектантами, соблюдением социальной дистанции.

В связи с этим в регионе вводятся ограничительные меры на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях при одновременном нахождении граждан из расчета 1 посетитель на 4 кв. м. В предприятиях торговли и оказания услуг запрещается работа персонала с посетителями без средств индивидуальной защиты (маски, перчатки). При этом Посетители тоже должны быть в масках.