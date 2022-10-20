СОВЕТСКИЙ САХАЛИН, № 76, 21 октября 2022, стр. 1-2.
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Стать корректором, чтобы весь рабочий день искать и править чужие ошибки, проще простого, записывайте рецепт. Во-первых, нужно выучить грамматику русского...
Открытый конкурс на получение права заключения договора проводит администрация Южно-Сахалинска. «Елочный базар» будет функционировать в городском округе с 15 декабря по 31 декабря.
Заявки необходимо...
Губернатор Валерий Лимаренко сообщил, что Президент России Владимир Путин поддержал ходатайство и принял решение наградить нашего земляка, заместителя председателя областной Думы Виталия Гомилевского орденом...