Ровесница области. Сельской библиотеке «Ключи» – 75 лет

Еще недавно в одноименном селе городского округа «Южно-Сахалинский» полагали, что это учреждение культуры создано в 1961 году. Но заведующая биб­лиотекой Галина Аристархова в газете «Советский Сахалин» за 21 декабря 1947 года наш­ла заметку «Из­бы-читальни».

В ней сооб­щалось: «В Юж­но-Са­ха­линский район при­была новая партия переселен­цев-колхозников. Они организовали артели и сразу же стали налаживать свою советскую жизнь на освобожденной земле. В колхозе «30 лет Октября» и других колхозники своими силами оборудовали сельские клубы. В них уютно, чисто, тепло. В библиотеках имеется достаточное количество политической и художественной литературы».

Это ли не свидетельство того, что библиотека в селе Ключи появилась в один год с колхозом «30 лет Октября»?

Изучая архив хозяйства, Галина Аристархова нашла и другие документальные подтверждения. Так, в уставе артели 1947 года сказано о необходимости «поднимать культурный уровень членов артели, внедрять газеты, журналы, книги, радио, кино, создавать клубы, библиотеки и читальни…».

Тот факт, что библиотека «Ключи» открылась не в 1961 году, а намного раньше, подтвердил и протокол ¹ 13 заседания правления колхоза от 20 мая 1955 года. В нем есть такая запись: «Просить директора школы т. Коломийцеву, зав. клубом т. Евко и зав. библиотекой т. Чешаева оборудовать стенды в клубе, библиотеке и конторе совхоза…».

Сколько радости испытала Галина Аристархова, когда прочла строчку: «заведующий библиотекой (а не избой-читальней) Чешаев Василий Тимофеевич!». Кстати, этот протокол помог найти еще одну фамилию для списка библиотекарей с. Ключи. В своих воспоминаниях старожилы первым библиотекарем всегда называли Аллу Павловну Евко, а в середине 1950-х она уже руководила клубом.

Неизвестно, какое событие в 1961 году стало отправной точкой для установления даты создания библиотеки «Ключи». Скорее всего, это связано с преобразованием колхоза «30 лет Октября» в подразделение совхоза «Комсомолец» в 1958 году.

В 1970-х библиотеку передали в подчинение Анивской центральной библиотечной системе, и до 1990-х она была ее филиалом в с. Ключи. Однако сколько бы раз учреждение не меняло вывеску, в течение всех 75 лет оно выполняло свое предназначение.

Его нынешний руководитель Галина Аристархова считает, что в юбилей важно вспомнить имена тех, кто создавал и развивал сельскую библиотеку, трудился в ней с полной отдачей своих душевных сил. Это Алла Павловна Евко, Василий Тимофеевич Чешаев, Мария Петровна Демиденко, Надежда Васильевна Дудкина, Надежда Федоровна Танина.

Галина Кучерова.