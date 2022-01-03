Ровесника области ветерана Афганской войны Владимира Цветкова поздравили с юбилеем

У дома ветерана молодежь устроила персональный парад в сопровождении гарнизонного военного оркестра и участников Всероссийского движения «Юнармия».

Имениннику вручили цветы, подарки и высказали свои пожелания. Владимир Константинович рассказал о своих боевых заслугах, пообщался с молодежью и дал ценные наказы о любви к Родине.

Ветеран занимается краеведением: изучением истории Русско-японской войны. После поздравлений юбиляр сопроводил молодежь до своего музея, где размещены результаты его работы.

-Владимир Константинович наш наставник и помощник в патриотическом воспитании молодежи области. Благодаря его участию в наших мероприятиях, молодежьзнает своих героев и памятные даты. » — прокомментировал руководитель регионального отделения ВВПОЮ «Юнармия» в Сахалинской области Дмитрий Минязев, сообщает пресс-служба регионального агентства по делам молодежи области.