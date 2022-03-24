«Ровно восемь часов назад»

Информация о раритетной песне с таким названием оты­скалась в девятом номере «Кругозора» за 1965 год. Можно сказать, отчасти «по наводке» Юрия Визбора – основателя «журнала с дыркой» (так бард шутливо его называл, поскольку издание дополняли шесть гибких пластинок с песенными новинками).

При просмотре выпусков встретилась страничка с сахалинскими зарисовками художников Чеховых (племянник писателя Сергей Михайлович и его сын Сергей Сергеевич побывали на островах в 1958 году). Их рисунки стали своеобразной иллюстрацией к тексту Михаила Танича и Яна Френкеля о том, как они искали на Сахалине песни. Вот эти воспоминания, что называется, от первого лица.

«Ошибочно считать, что остров Сахалин открыл один из авторов этих заметок Михаил Танич. На самом деле это сделал его соавтор Ян Френкель. Пролетая над Татарским проливом 27 мая 1965 года, он первым воскликнул: «Земля!».

Нас не смущало столь позднее открытие острова, очертания которого напоминали гигантскую рыбу, знакомую каждому школяру: мы открывали Сахалин для себя. Мы искали там новую песню, как всегда, сомневаясь, что она вообще отыщется. Ездили по узкоколейной железной дороге среди огромных лопухов и карликовых берез и сосен, мимо сопок, меж которыми отдыхают туманы. Пролетали над южно-сахалинскими Черемушками в кабине пилота в те ответственные мгновения, когда высотомер показывал: 60, 40, 30, 15 метров. Видели в музее чучело единственного волка, пробравшегося на остров по льду Татарского пролива и убитого охотником-нивхом.

Молодой поэт, побывавший на Сахалине, пугал нас: «Интересный край. Но высоко, дышать трудно». Хочется возразить: «Дышать на острове легко!».

Поиски песни продолжались.

30 мая. Шахта «Долинская». Поезда прямо из депо уходят в сопку: угольный пласт высоко над уровнем моря. Вместе с работницами отбираем породу. Эх, научиться бы так безошибочно отбирать нужные слова от пустых!..

1 июня. Городок бумажников – Долинск. Вечер проводим по-тульски, с самоварным чайком вприкуску. Девятиклассница Таня читает нам свои стихи о кукле: девочка взрослеет и все меньше времени уделяет ей, подруге своего детства…

2 июня. Море, далекий горизонт, гудки пароходов, скрип кранов и лебедок. Где-то там, в тумане, сейнерок знаменитой рыбачки Хан, промышляющей семгу.

А потом – встречи в холмском Доме культуры моряков.

Хотя исторический спор Невельского и Беллинсгаузена уже давно решен, нам Сахалин показался полуостровом. Настолько прочно связана эта единственная островная область страны с материком. Нет, не чувствуется здесь оторванности от Большой земли!

А главный вопрос: найдены ли на Сахалине песни? Да. Найдены. Это – «Ровно восемь часов назад» и «Ну, что тебе сказать про Сахалин?» (их исполняют Мария Лукач и Эдуард Хиль)».

В этом году Сахалинская область отмечает юбилей – 75-летие образования региона в его нынешних границах. Этому событию редакция посвящает новый проект «Воспетые острова». Мы рассказываем об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.

Прослушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, в Телеграм, Одноклассниках. Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.

По теме:

13 июля 2021 – Валентина Толкунова у островитян

22 июля 2021 – В ритме «Сахалинского вальса»

29 июля 2021 – «Мой Сахалин – далёкая страна…»

5 августа 2021 – Душевный шансон

12 августа 2021 – Хит от ветра юности

19 августа 2021 – Признание в любви

26 августа 2021 – Суперстар Кунашира

2 сентября 2021 – Гавань его мечты

9 сентября – «Песня на слуху… Будет жить!»

16 сентября 2021 – Бирюзовый край Виктора Воронова

23 сентября 2021 – Каждый год по песне

30 сентября 2021 – Премьера песни

7 октября 2021 – Букет от Яна Френкеля

14 октября 2021 – Тезка острова Юрий

21 октября 2021 – Владимир Высоцкий тоже отметился…

29 октября 2021 – «Пою о том, чем дорожу»

2 ноября 2021 – «Город милый мой стал моей судьбой»

11 ноября 2021 – Музыкальная заявка из Калифорнии

18 ноября 2021 – «С чайками летит его душа»

25 ноября 2021 – «Озеро Валентины» Юрия Михеева

2 декабря 2021 – Между небом и землей

9 декабря 2021 – Почти загадочная история

16 декабря 2021 – Ностальгия в ожидании теплого мая

23 декабря 2021 – Есть в острове нечто магическое

29 декабря 2021 – «Благословенный Сахалин»

13 января 2022 – Премьера песни – эксклюзив проекта

20 января 2022 – «Голубоглазый Сахалин»

28 января 2022 – Творческая удача

3 февраля 2022 – Еще одна премьера

10 февраля 2022 – Бард, поймавший золотую рыбку

17 февраля 2022 – Курильская нота Юрия Визбора

24 февраля 2022 – Возвращение на остров

3 марта 2022 – Всему свету по строчке…

10 марта 2022 – О Сахалине с любовью