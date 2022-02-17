Рождение циклона. Что с погодой?

В отличие от тропических тайфунов, у классических циклонов нет постоянного «роддома». Гигантские атмосферные воронки, обладающие чудовищной энергией и несущие с собой, как правило, большое количество осадков, родятся там, где сложатся подходящие условия.

Из космоса, благодаря технологическому оснащению современных метеорологических спутников, можно наблюдать процесс появления циклона в развитии. Первый признак того, что создались благоприятные условия, выглядит как большая по площади округлая зона облачности в атмосфере. Затем эту гармоничную картинку нарушает вторжение холодного атмосферного фронта. Аккуратный «мячик» как бы сдавливается с одной стороны, деформируется, его сжимают холодные воздушные массы. Следующий этап – формирование собственно гигантской атмосферной воронки.

17 февраля специалисты регионального управления гидрометеослужбы наблюдали нечто подобное – южнее Японии образовалась подходящая округлая зона облачности. Есть все предпосылки для рождения циклона. Он обещает быть обширным и скоростным. Траектории его движения могут быть разными, но скорее всего, он двинется в северо-восточном направлении, захватит Курилы – сперва южные, затем центральные и северные. Окажет влияние и на Сахалин, во всяком случае, ожидаются сильные порывы ветра. Окончательный вердикт по этому циклону станет известен позже, возможно, объявят штормовое предупреждение. Учитывая скорость продвижения, эта атмосферная воронка может пожаловать в наши широты в понедельник 21 февраля.

Многих сахалинцев волнует вопрос о погоде на выходные. Метеорологи успокаивают: в предстоящие субботу и воскресенье на острове погода существенно не изменится. Ожидается небольшое потепление на юге, на 2-3 градуса.

Вообще сложилась интересная ситуация: в северной и центральной частях острова-рыбы значительно теплее, чем на юге. Это объясняется влиянием разных факторов: на севере ощущается влияние воздушных масс над Охотским морем, а на юге – холодного фронта со стороны Хабаровского края. К выходным будет достигнут баланс, температурный фон выровняется. Местами возможен небольшой снег, но рыболовам-любителям он не помешает.

Семен РЕЧКИН.