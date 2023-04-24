Розовый чулок для рыбы-сакуры. Клевое место

Весна нынче ранняя, температурный режим в реках юга острова и в заливе Анива способствует ранним подходам этой рыбы к сахалинским берегам на юге. В апреле уже поступали сообщения о первых гонцах. Массовые подходы начнутся, скорее всего, в начале мая. Судя по внешнему виду гонцов, рыба будет подходить не крупная, но ее будет много – такая существует биологическая закономерность.

Судя по статистике прошлых лет, первую симу встречают в Невельском районе, позже, примерно 10 мая, – в Анивском заливе. К середине мая она ловится на Таранае, позже на Лютоге и одновременно с этим появляется у северо-восточного побережья острова: на Пугачевке ее ловят примерно с 25 мая. На Лютоге массовый ход заканчивается, как правило, в первой декаде июня.

Как известно, рыбалка лицензионная, проводится на выделенных участках в мае – начале июня. Самой вкусной и ценной считают симу из первых подходов – ее мясо особенно жирное и нежное.

В начале сезона, по мутной воде, самой лучшей наживкой служат тампоны с икрой лососевых. Отлично работает наживка из ломтика мяса симы, помещенного в розовый капроновый чулок. С посветлением воды в реках можно использовать блесны. На первых порах 17-граммовые, затем мельче, вплоть до ультралайта. Сначала работают колеблющиеся блесны, а ближе к закрытию сезона – разнообразные «вертлюжки».

К 5 – 10 июня, когда уровень воды в реках существенно понизится, симу ловят на блесны-ультралайт, бомбарды, нахлыст.

Нахлыстовики в период большой светлой воды на реках используют утром преимущественно черных мух, а днем зеленовато-оливковых. С падением уровня воды в ход идут черные и черно-красные мухи.

Семен РЕЧКИН.

Эксклюзивный кулинарный рецепт

от Виталия Никитина

Сима, фаршированная грибами и креветками

Для приготовления этой фантастической вкуснятины из расчета на одну 800-граммовую рыбину потребуются следующие ингредиенты. 400 граммов благородных грибов (белых, шампиньонов, но не маслят). Репчатый лук – одна луковица средних размеров. Жирные сливки – 70 граммов. Креветка сырая, замороженная – 300 граммов. Сыр мягких сортов, например Российский – 200 граммов. Соль, душистый перец горошком – по вкусу.

Рыба должна быть правильно разделана. После удаления жабер делают надрез со стороны спинки по всей длине тела, брюшко не трогают, голову оставляют. Отделяют одну половинку от хребта, удаляют внутренности, аккуратно ножницами надрезают и удаляют хребтину. Получается своего рода «книжечка» из двух половинок тушки. Теперь можно заполнять ее начинкой.

Первым слоем выкладываются грибы, предварительно обжаренные с измельченным луком и посоленные по вкусу. Для пущей вкусноты их заливают сливками. Следующий слой выкладывают сырыми креветками, очищенными от панцирей. Завершает композицию слой сыра – его выкладывают ломтиками по всей поверхности этого «пирога». Можно поперчить начинку, для этого лучше использовать измельченный душистый перец горошком. Начинка готова.

Остается закрыть эту «книжечку» второй половинкой тушки, смазать бока растительным маслом и аккуратно завернуть рыбку в фольгу. Получается «лодочка», которую размещают на противне обязательно вверх спинкой, чтобы сок не вытекал наружу. Ее отправляют в духовку. Блюдо готовится полчаса при температуре 180 градусов. Оно получается ароматным и сочным. К столу его можно подавать с отварным картофелем или макаронами. Свежий черный хлеб добавит ноток в эту композицию. Приятного аппетита!