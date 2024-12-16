Рукописи стенограмм из тайника японской жандармерии не под силу разгадать искусственному интеллекту

Сами стенограммы были найдены этим летом в областном центре, в бывшем здании гарнизонного военного суда. Теперь там находится городской культурно-туристический центр, и его персонал при проведении капитального ремонта обнаружил документы с японскими иероглифами в проёме стены. Об этой удивительной истории «Советский Сахалин» рассказывал в публикации «Потайная дверь в прошлое» от 11 октября с. г.

Сотрудники культурно-туристического центра предположили, что бумаги принадлежали японской жандармерии, которая следила за порядком в Тойохаре (так в то время назывался Южно-Сахалинск), а тайник устроили буквально в последние дни перед захватом города советскими войсками.

Находку передали в государственный исторический архив области. Как сообщил его руководитель Владимир Балов, перевод документов ещё не сделан. Судя по заголовкам, это стенограммы каких-то совещаний. Пока суть да дело, им дали статус документов ограниченного пользования.

Нередко для перевода прибегают к искусственному интеллекту. По словам Владимира Балова, здесь он бессилен. Скорее всего потому, что написано всё в 1945 году, а язык с той поры претерпел изменения. Да и стилистика стенограммы отличается от литературной письменной речи. Этих тонкостей искусственный интеллект не понимает, по крайней мере пока. Это только подогревает интерес к найденному. Вдруг там содержатся сведения о запрятанных в городе японских сокровищах, которые не успели вывезти?

Евгений АВЕРИН.