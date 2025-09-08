РусГидро открыло в Корсакове современный высокотехнологичный Единый расчётно-информационный центр

Старт работы нового Единого расчётно-информационного центра в Корсакове Сахалинской области дан на полях ВЭФ.

4 сентября 2025 года, Владивосток – РусГидро в рамках деловой программы Восточного экономического форума открыло в Корсакове новый Единый расчётно-информационный центр (далее ЕРИЦ). Его услугами смогут воспользоваться более 26 тысяч потребителей коммунальных услуг Корсакова и близлежащих населённых пунктов. Старт работы ЕРИЦ с выставочного стенда РусГидро на ВЭФ дали губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и глава энергохолдинга.

В ЕРИЦ организован современный комфортный формат взаимодействия с клиентами, в том числе благодаря усовершенствованным цифровым сервисам, разработанным отечественными специалистами. Среди них – электронная очередь, автоматизированный комплекс приёма показаний приборов учёта, интерактивный стенд самообслуживания, сенсорный терминал с функцией безналичной оплаты. Обслуживание в Центре организовано по принципу «одного окна», где посетитель, получая единый платёжный документ, может получить консультацию по расчётам за электроэнергию, водоснабжение, жилищные услуги, капитальный ремонт и социальный наём.

В офисе человек может выбрать удобный для себя вариант обслуживания: самостоятельный, с помощью менеджера или через online-сервис консультаций с использованием технологий искусственного интеллекта «Видеоконсультант».

Центр в Корсакове доступен и адаптирован для всех категорий граждан, включая людей с ограниченными возможностями здоровья, а посетители, пришедшие в ЕРИЦ с детьми, на время обслуживания могут оставить их в интер­активном детском игровом пространстве.

Под этот ЕРИЦ РусГидро специально построило здание, которое не только архитектурно вписалось в инфраструктуру района города, но и соответствует зелёным стандартам компании в целях энергосбережения и повышения экологической эффективности. Пространство рядом с новым офисом благоустроено. Например, в нём расположены скамейки с зарядными устройствами, работающими от солнечных батарей, чтобы жители и гости города могли зарядить гаджеты.

Компания планомерно реализует программу масштабной трансформации собственной сети клиентских офисов, запуская в работу новые пространства для обслуживания населения. Сегодня в регионах присутствия РусГидро открыло 73 единых многопрофильных расчётно-информационных центра (36 – на Дальнем Востоке, 32 – в Красноярском крае, 5 – в Рязанской области), которые обслуживают более 3 млн потребителей.

Реализация проекта способствует исполнению указов Президента России в части выполнения государственных программ «Цифровая экономика», «Доступная среда», а также осуществлению программы РусГидро по повышению качества услуг потребителям электро- и тепловой энергии с использованием цифровых технологий и искусственного интеллекта.

