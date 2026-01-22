Четверг, 22 января, 2026
РусГидро приступило к строительству нового энергоблока Южно-Сахалинской ТЭЦ-1

На Южно-Сахалинской ТЭЦ-1, самом крупном энергоисточнике Сахалинской области, ПАО «Сахалинэнерго» (входит в Группу РусГидро) начало строительство шестого энергоблока. Он будет состоять из двух газотурбинных агрегатов суммарной мощностью 50 МВт. Это позволит увеличить установленную мощность станции до 498,6 МВт, сообщается на сайте РусГидро.

Поставки оборудования на площадку теплоэлектростанции начались в декабре прошлого года. Обе газотурбинные установки отечественного производства – изготовлены АО «ОДК-Авиадвигатель», входящим в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха. Учитывая высокую сейсмическую активность региона, конструкции энергоблока рассчитаны на устойчивость к землетрясениям интенсивностью до 9 баллов.

Основная задача нового оборудования – покрытие пиковых нагрузок в энергосистеме. Ввод в работу 50 МВт высокоманевренной мощности повысит эффективность и надежность работы энергосистемы Сахалина. Ввод в эксплуатацию запланирован на первое полугодие 2027 года.

В 2024 году на станции были введены в работу два аналогичных газотурбинных агрегата общей мощностью 50 МВт.

Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 снабжает электроэнергией практически весь юг острова, поддерживает устойчивый режим работы в энергосистеме и обеспечивает теплоснабжение Южно-Сахалинска.

