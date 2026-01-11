Русские качели. На чемпионате России по волейболу среди женских команд

10 января, после дня отдыха, возобновились матчи седьмого тура чемпионата России по волейболу среди женских команд в высшей лиге А. «Сахалин» в Анапе праздновал 22-ю победу в первенстве, не оставив ни малейшего шанса на успех «Москвичке-МВА» (Москва).

Второй поединок в чемпионате между этими командами порой напоминал русские качели. И все же класс и мастерство островитянок был выше, что и позволило нашим девушкам выиграть матч со счетом 3:0 (25:17, 25:20, 25:16).

Вторыми в этот вечер на площадку в Анапе вышли «Амурские тигрицы» (Хабаровский край) и «Динамо-Анапа». Хозяйки площадки в этом матче не позволили «Тигрицам» завершить хотя бы один сет в свою пользу. Уверенная победа бело-голубых со счетом 3:0 (25:15, 25:11, 25:19).

В Калининграде продолжает громить соперников лидер чемпионата «Северянка» (Череповец). На этот раз «жертвой» стала «Тюмень». Команда из Череповца третий поединок завершила со счетом 3:0 (25:13, 25:16, 25:14).

В Орле «Муром» (Владимирская область) встречался с «Атомом-Курск» (Курская область). Первый сет в упорной борьбе в свою пользу завершила команда «Атом» 25:21. Однако в дальнейшем спортивная фортуна была на стороне «Мурома» — 25:21, 25:19, 27:25 и 3:1 в матче.

Перед заключительными матчами седьмого тура турнирную таблицу возглавляет «Северянка». В 25 матчах команда одержала 23 победы и имеет в своем активе 66 очков. На второй строчке расположилось «Динамо-Анапа». Проведя в чемпионате столько игр, как и лидер, бело-голубые 22 матча завершили в свою пользу и имеют в активе 61 очко. Несмотря на то, что «Сахалин» набрал в 29 матчах 62 очка (на счету дружины 21 виктория), островная команда замыкает тройку сильнейших.

Буквально на «пятки» «Сахалину» наступает «Муром». Волейболистки из Владимирской области провели в чемпионате 25 поединков. В двадцати праздновали победу и, набрав 58 очков, расположились на четвертой строчке в промежуточном протоколе турнирной таблицы.

Сегодня островная команда постарается взять реванш у «Динамо-Анапа». Начало встречи в 17.30 по московскому времени (1.30 по сахалинскому). Прямая трансляция матча на сайте www.volley.ru

Игорь Карпук.

Фото автора.

