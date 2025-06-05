Рябиновая набережная реки Рогатка. Фоторепортаж Ярослава Сафонова

По теме:

Будет еще одной изюминкой. Обновляется набережная Рогатки

К первому этапу благоустройства набережной Рогатки в Южно-Сахалинске приступят этим летом

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА