Улеглись страсти по недавно прошедшему снежному циклону, и в некоторых местах областного центра теперь можно видеть интересных птиц, с удовольствием склевывающих алые ягоды рябины. До сей поры богатый урожай был не очень востребован у пернатых, потому что корма и без него в окрестностях хватало. Что это за птицы?

По словам нашего постоянного консультанта, биолога-охотоведа Андрея Здорикова, в кадр попали бурые дрозды. Их можно легко определить по внешнему виду и поведению. Птица поменьше голубя, спинка бурая, а светлая грудка вся в крапинку.

Дрозды могут ссориться с сородичами во время кормежки, издавать при этом короткие отрывистые, довольно резкие звуки. Они то и дело перелетают с одного дерева на другое, при виде человека тут же прячутся в кронах деревьев за сучками и ветками.

Настороженно ожидают, когда посетитель их временной территории кормления покинет ее пределы.

Всего на Дальнем Востоке обитает более 25 видов дроздов, в пределах Сахалинской области замечены представители 10 – 12 видов. Бурый дрозд – один из самых многочисленных и часто встречающихся. Это кочующие птицы, они не задерживаются подолгу на одном месте, ищут все новые места, богатые кормом. Держатся стаей, причем постоянного вожака в ней нет, но есть правило: молодые птицы всегда следуют за старшими, умудренными опытом птицами.

Рябина интересует их в первую очередь из-за своих семян, мякоть ягоды не представляет интереса. Почему так? Потому что в семенах содержатся калорийные растительные масла, необходимые для выживания в условиях зимнего холода.

Где и как многие птицы, и дрозды в том числе, ночуют в крещенские морозы и не обмораживают лапок? Сидя на ветке, птица прикрывает свои конечности собственным телом. Температура тела у птиц в норме держится у планки плюс 41 градус. Кроме того, в лапках накапливается особенный жир, не застывающий даже в лютые морозы.

Поэтому они сохраняют подвижность и функциональность. На ночевку дрозды собираются в группы и стараются держаться поближе друг к другу в каком-нибудь защищенном от ветров месте.

Вполне возможно, птиц принесло с севера острова либо с материка сильным ветром при циклоне. Позже, ближе к весне, в городе появятся и другие пернатые, которые не прочь полакомиться рябиной.

Владимир СЛАВИН.

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