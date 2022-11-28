«Рябинушка» из Березняков. Восемнадцать голосов и баян собрали земляков на песенный праздник

Пятнадцатилетие этой вокальной группы, созданной на базе Дома культуры «Родник» с. Березняки, стало хорошим поводом для праздничного концерта в минувшую субботу.

Не испугавшись плохой погоды, сельчане и гости из Долинска и Южно-Сахалинска собрались в уютном зрительном зале, где прозвучали замечательные народные песни – лирические, озорные, искрометные, казачьи и сахалинские. Причем как в хоровом, так и сольном исполнении.

Талант не знает возрастных границ, и это каждым своим выступлением подтверждает «Рябинушка». Продолжая лучшие традиции хорового искусства, коллектив активно выступает с концертами, радует зрителей и прирастает новыми голосами. После того, как три года назад руководителем и концертмейстером «Рябинушки» стал известный в области баянист Тимофей Волков, ее состав вырос с семи до восемнадцати человек. Четверо из них приезжают на репетиции в Березняки из Южно-Сахалинска. А это не так уж и близко!

А вообще вокальная группа ведет отсчет своей истории с 1986 года, когда в селе открылся новый Дом культуры. Сюда на репетиции к руководителю и концертмейстеру Владимиру Шекунову стали приходить работники Березняковского молочно-товарного комплекса. К ними присоединились педагоги школы, сотрудники детского сада. Занимались от души, пели народные песни.

В 2007 году группу вокалистов принял отличный баянист Иван Денисенко. Назвали ее «Рябинушка». На смену этому руководителю пришел Валерий Зеленцов. Каждый из этих музыкантов оставил свой яркий след в творческом становлении вокальной группы. Сегодня она, как сказал руководитель сельской администрации Владислав Рукосуев, – душа Березняков.

На праздничном концерте творческому коллективу вручили почетную грамоту президиума областной организации общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ. Были благодарственные письма и поздравления от коллег по народному творчеству.

Поздравить «Рябинушку» приезжали мужская группа хора ветеранов южно-сахалинского Дома культуры «Родина», которой тоже руководит Тимофей Волков, и коллектив «Долинушка» из Долинска. А руководитель общественного объединения «Сахалинский танцевальный мир» Татьяна Легкова прибыла на торжество со своим хореографическим коллективом «Рябинка». Он тоже стал украшением концерта. По ходу дела Татьяна Легкова, как вариант, предложила на будущее объединить силы вокалистов из «Рябинушки» и подтанцовщиков из «Рябинки». А что? Быть может, интересно получится!

Концерт, который вела участница вокальной группы Надежда Копчук, вышел на славу, зарядил зал эмоционально. Люди горячо аплодировали самодеятельным артистам и их замечательному руководителю Тимофею Волкову, подпевали «Рябинушке». А она порадовала новинками репертуара и «под занавес» – премьерой песни «Рябиновые бусы».

– Если коллектив держится более пяти лет, он стабилен, – полагает Татьяна Легкова, – А если он работает 15 лет – это творческий поступок.

С этим нельзя не согласиться. Новых побед тебе, «Рябинушка»!

Людмила Николаева.

P. S.

Когда верстался номер, в редакцию пришло письмо от совета ветеранов г. Долинска за подписью Юлии Хрипченко. Долинцы побывали на праздничном концерте в Березняках и написали, что это была настоящая песенная и музыкальная феерия. Особо отметили баяниста, виртуоза, хормейстера, профессионала хорового искусства Тимофея Волкова. Своим обаянием, экспрессией, темпераментом он всегда создает в концертных залах атмосферу дружелюбия, праздника. Ветераны выразили благодарность и администрации Долинского района за организацию поездки в Березняки на комфортабельном транспорте.