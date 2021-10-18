Рыба-луна «заплыла» в музей. Необычный экспонат выставлен на всеобщее обозрение

В областном краеведческом музее в разделе «Растительный и животный мир» после реставрации вновь выставлена на всеобщее обозрение рыба-луна.

Как сообщили в музее, профилактические работы с чучелом рыбы проводились год. Таксидермист Сергей Удовенко выполнил все операции по консервации редкой особи.

Рыба-луна отловлена рыбаками в Южно-Курильском проливе осенью 1968 года.

Полное ее научное название – обыкновенная луна-рыба (Mola mola). В Америке ее называют рыба-солнце (Ocean Sunfish), в Европе – часто, рыба-голова, в Японии – манбо. Относится к семейству луны-рыбы (Molidae). Название семейства и одного из родов происходит от латинского слова mola — «жёрнов». В составе семейства 5 разных видов рыб-лун, объединяемых в 3 рода.

Обыкновенная рыба-луна обитает в тропических и умеренных водах Индийского, Атлантического и Тихого океанов. Встречается на глубине до 850 м. Имеет сжатое с боков тело дисковидной формы. Спинной и анальный плавники сдвинуты назад и образуют хвостовую пластину. Кожа лишена чешуи. Окраска голубоватого или серовато-коричневого цвета. Питается в основном медузами и прочими пелагическими беспозвоночными.

Достигает в длину 3 метров, веса – до 2235 кг.

Это самый плодовитый вид среди позвоночных, самка обыкновенной луны-рыбы производит до 300 миллионов икринок за раз.

Взрослые луны-рыбы довольно уязвимы. На них охотятся морские львы, косатки и акулы.

В Японии, Корее и на Тайване мясо считается деликатесом. В странах ЕС действует запрет на продажу продуктов из рыб семейства лун-рыб.

Елена СИТНОВА.