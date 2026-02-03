Среда, 4 февраля, 2026
Рыба на асфальте «тормознула» движение в Макаровском районе

Тематическое фото ИИ.

В минувшие выходные в Макаровском районе очевидцы сняли видео с участком автодороги, усыпанным свежей навагой. Судя по комментариям за кадром, незадачливый водитель грузовика потерял часть своего ценного груза неподалёку от въезда в село Восточное, что в четырёх десятках километров от Макарова.

Обнаружив потерю, водитель припарковал грузовик на обочине. Проблемы возникли у попутного и встречного транспорта: ведь для того, чтобы преодолеть этот участок, нужно было объезжать «рыбное место» по обочинам…

Между тем, подобные истории регулярно повторяются. Так, в феврале 2024-го в Долинске из грузовика на дорогу просыпалось изрядное количество наваги.

В марте 2021-го, также на долинском направлении у грузовика возникли проблемы с кузовом, навага вывалилась на проезжую часть и перекрыла проезд по одной из полос движения.

Впору, видимо, на региональном уровне предусмотреть какие-то строгие меры?

Семён РЕЧКИН.

