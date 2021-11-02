    Рыба в ассортименте и ценовой доступности. Более 260 тонн свежевыловленных даров моря продано жителям островов без посредников

    Дары моря напрямую от рыбопромышленников.

    Практически во всех муниципальных образованиях, за исключением удаленных районов, где вылов сейчас не ведется, два раза в неделю в специально отведенных торговых точках продают дары моря напрямую от рыбопромышленников.

    Телефонный робот автоматически оповещает жителей о месте и времени продаж, ассортименте и ценах. Информацию также публикуют в социальных сетях областного агентства по рыболовству. Там же размещают данные мониторинга стоимости рыбы.

    Как правило, продают ее на площадях или в ярмарочных зонах. Иногда время продажи может измениться из-за шторма или других условий. Жителей всегда оперативно об этом извещают.

    На прилавках было 12 видов рыбы.

    Как пояснил руководитель агентства Иван Радченко, с начала 2021 года реализовано более 260 тонн свежевыловленной рыбы, из них 20 тонн раздали бесплатно на северных Курилах, в Долинске, Корсакове, Аниве, Макарове, Ногликах, Охе, Холмске. Ассортимент меняется в зависимости от сезона лова. На прилавках было 12 видов рыбы: горбуша, кета, кунджа, корюшка, минтай, треска, камбала, навага, терпуг, сельдь, мойва, красноперка.

    Поручение обеспечить население свежей рыбой с минимальной розничной и транспортной наценкой в начале года дал губернатор Валерий Лимаренко.
    По оценке главы региона, необходимо и дальше увеличивать ассортимент даров моря, привлекать к решению этой задачи большее число рыбопромышленных предприятий.

    Григорий РОСТОВЦЕВ.

    Для организации любительского рыболовства

    К началу следующей путины, заверяет правительство, будет сформировано 5 новых участков для вылова тихо­океанских лососей на реках Лесогорка (Углегорский район), Пильво (Смирныховский), Новоселка (Томаринский), Бабуш­кина (Северо-Курильский) и на морском участке от реки Матросская до мы­са Округлый (Северо-Ку­рильс­кий).

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