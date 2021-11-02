Рыба в ассортименте и ценовой доступности. Более 260 тонн свежевыловленных даров моря продано жителям островов без посредников

Практически во всех муниципальных образованиях, за исключением удаленных районов, где вылов сейчас не ведется, два раза в неделю в специально отведенных торговых точках продают дары моря напрямую от рыбопромышленников.

Телефонный робот автоматически оповещает жителей о месте и времени продаж, ассортименте и ценах. Информацию также публикуют в социальных сетях областного агентства по рыболовству. Там же размещают данные мониторинга стоимости рыбы.

Как правило, продают ее на площадях или в ярмарочных зонах. Иногда время продажи может измениться из-за шторма или других условий. Жителей всегда оперативно об этом извещают.

Как пояснил руководитель агентства Иван Радченко, с начала 2021 года реализовано более 260 тонн свежевыловленной рыбы, из них 20 тонн раздали бесплатно на северных Курилах, в Долинске, Корсакове, Аниве, Макарове, Ногликах, Охе, Холмске. Ассортимент меняется в зависимости от сезона лова. На прилавках было 12 видов рыбы: горбуша, кета, кунджа, корюшка, минтай, треска, камбала, навага, терпуг, сельдь, мойва, красноперка.

Поручение обеспечить население свежей рыбой с минимальной розничной и транспортной наценкой в начале года дал губернатор Валерий Лимаренко.

По оценке главы региона, необходимо и дальше увеличивать ассортимент даров моря, привлекать к решению этой задачи большее число рыбопромышленных предприятий.

Григорий РОСТОВЦЕВ.

Для организации любительского рыболовства

К началу следующей путины, заверяет правительство, будет сформировано 5 новых участков для вылова тихо­океанских лососей на реках Лесогорка (Углегорский район), Пильво (Смирныховский), Новоселка (Томаринский), Бабуш­кина (Северо-Курильский) и на морском участке от реки Матросская до мы­са Округлый (Северо-Ку­рильс­кий).