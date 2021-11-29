Рыбачить умело и… культурно. В местах зимовальных скоплений

Об особенностях любительской рыбалки на Сахалине в декабре рассказывает постоянный консультант нашей газеты Виталий НИКИТИН, кандидат биологических наук.

– Если ноябрь был переходным месяцем от рыбалки по открытой воде к ловле рыбы из-подо льда, то декабрь на всей территории нашего острова утверждает сезон подледной рыбалки. Вначале, естественно, на севере, потом на юге. Сюрпризы островной погоды исключать, конечно, нельзя, но надеюсь, что даже на больших южных лагунах – озерах Изменчивое, Тунайча, Большое Буссе, Лебяжье – прочный лед в этом месяце встанет. А основным объектом любительского лова в это время является малоротая корюшка.

– Какая именно?

– В большинстве лагун, протоке Промысловой, соединяющей озеро Невское с морем, клюет морская малоротая корюшка, которая зимует в этих местах. На предустьевых участках многих крупных рек можно успешно половить также обыкновенную (озерную) малоротую корюшку. А вот в Вавайских озерах, заливах северо-восточного Сахалина преобладает японская малоротка. Это не означает, что в одних и тех же внутренних водоемах не могут быть все три вида малоротых корюшек (из шести, обитающих в мире). Например, все они встречаются в Тунайче.

– Нельзя ли, Виталий Дмитриевич, о каждом из этих видов рассказать немного подробнее? Для расширения нашего рыбацкого кругозора, особенно у начинающего поколения рыболовов-любителей. К примеру, почему самая крупная малоротка называется морской, хотя мы ее ловим главным образом в реках и озерах?

– В соответствии с жизненным циклом. Она нерестится в мае у выходов рек и ручьев в морской прибойной полосе на глубине примерно от одного до трех метров, где пресная вода смешивается с соленой, где достаточно кислорода. После нереста практически вся ее молодь нагуливается в море – отсюда и название. Эта рыба достигает 25,5 см (рекордный размер, официально зарегистрированный в Сахалинской области), но обычно не более 20 см. Иначе говоря, если вы поймали корюшку длиной свыше 15 см, это почти наверняка морская малоротка. У свежевыловленной окраска серебристая с фиолетовым оттенком. Как и все корюшки, пахнет огурцом.

– Обыкновенная отличается только меньшими размерами?

– Не только. У нее не серебристая, а тускло-серая, слабо-желтоватая окраска. Жировой плавник сильно пигментированный. То есть, если вам попадется рыбка с темным маленьким плавничком на спине, перед хвостом, – это обыкновенная, или озерная, малоротка. Имеются и другие отличительные признаки, но для рыболовов-любителей не представляющие интереса. Что касается размеров, то крупнее 12 – 14 см она редко бывает.

Обыкновенная малоротая корюшка нерестится в мае – июне, при этом заходит далеко в реки. До и после нереста она встречается в морском прибрежье в приустьевых участках крупных рек, обычна в лагунах, солоноватых озерах.

– И, наконец, третий вид?

– Японская малоротая корюшка отличается еще более мелкими размерами, но имеет не желтоватую, а серебристо-фиолетовую окраску. У нас на острове она практически вся проходная, даже, скорее, лагунной формы. В мае – июне заходит в ручьи и реки, нерестится на перекатах. Эта малоротка в морском прибрежье встречается намного реже других видов корюшек, в основном населяет лагуны и заливы северо-восточного Сахалина, обычна в Вавайских озерах, Тунайче, Айнском, на южных Курилах.

– Какое промысловое значение имеют малоротые корюшки?

– У нас – весьма ограниченное, и только, в основном, морская малоротка. Запасы этих видов рыбопромышленными организациями явно недоиспользуются. В отличие, скажем, от Японии. К примеру, на Хоккайдо все эти корюшки, а также рыба-лапша, являются традиционными объектами рыболовства, особенно японская малоротка. Из нее соседи готовят национальное блюдо «цикуда-ни» – рыбу, варенную в соевом соусе с сахаром. При этом рыба мелких размеров ценится больше. Кроме того, корюшку, как и на Сахалине, там жарят и вялят.

– Чтобы рыбку пожарить и повялить, ее надо вначале поймать. На какие снасти клюет малоротка?

– Самой распространенной снастью считается гирлянда с опарышем. Чтобы не быть банальным, я не стану вдаваться в детали (толщина лески, номера крючков и т. д.), каждый начинающий корюшатник должен пройти эту школу самостоятельно, а пока может приобрести корюшковые удочки в любом рыболовном магазине, где, думаю, не откажут и в консультации. Единственный совет: надо иметь в виду, что в тех же местах, где мы рыбачим малоротую корюшку, могут клюнуть более крупные рыбы – навага, камбала, красноперка. Поэтому прочность снасти должна быть с некоторым запасом, иначе можно остаться без гирлянды.

– На Малом Буссе я не раз видел, как сидевшие поблизости рыболовы изредка вытаскивали здоровенного зубаря! У меня даже фотография есть.

– На юге это большая редкость в начале сезона. А на севере – в заливах Лунский, Набиль, Ныйский, Чайво – с момента ледостава крупная зубатка ловится весьма активно. Попадаются экземпляры до 400 граммов.

В больших реках на протяжении от устья 6 (Лютога), 8 (Найба) и до 12 километров (Поронай) в местах зимовальных скоплений будет клевать красноперка. Все три вида, зимующие вместе, – мелкочешуйная, крупночешуйная и сахалинская. Чем выше по течению, тем последней больше.

На равнинных участках этих и более северных рек – Даги, Эвай, Аскасай, Вал и других может попадаться сахалинский таймень, даже если его специально не ловят.

– В нашем прошлом – ноябрьском обзоре вы с большой тревогой говорили о злостном браконьерстве, жертвой которого становится таймень-сахалинец. Выходит, он может попадаться и добросовестному рыбаку?

– Да, речь идет о неполовозрелых особях до полутора килограммов, которые зимуют не в верховьях, а именно в таких равнинных местах, поскольку там много жертв для охоты и питания. В случае поимки тайменя его надо обязательно отпускать обратно в лунку. Причем, повторяю: освобождая рыбу от крючка или тройника, ее нельзя брать за жабры. В этом тоже проявляется квалификация рыболова.

– Здесь, наверное, можно говорить шире – не только о квалификации, но и вообще о культуре любительского рыболовства. Ведь это понятие далеко не праздное!

– Поддерживаю!

– Желанный трофей для подледной рыбалки – кунджа. Где можно встретиться с этим хищником?

– Кунджа хорошо клюет по первому льду на озерах Айнское, Тунайча, Невское, Птичье, в реках восточного побережья острова. Достаточно много ее на нерестилищах тихоокеанских лососей. Берет на зимние блесны, крупные мормышки и тампоны, как правило, с утра и до обеда. Но экземпляры полтора-два килограмма в южных водоемах крайне редки.

В Поронае и Тыми, кроме кунджи, до наступления сильных холодов будут ловиться язь (чебак) и щука. В свою очередь, с усилением морозов в этих реках активизируется клев налима. Нерестится эта рыба в январе, а перед нерестом она интенсивно питается. Для многих сахалинцев этот вид малоизвестен, но все про него слышали. У отдельных рыболовов он весьма популярен. Рыбачат налима на так называемые поставушки – моток лески с грузом, на крючок насаживается обыкновенная малоротка.

Ставят эту снасть на ночь. Еще применяют стукалки – когда стемнеет, рыболов начинает постукивать грузом о дно, что привлекает налима, который хватает наживку. Но уж больно эта рыбалка лютоморозная!

– Ловится ли в декабре южная мальма – проходной голец?

– Гольцом богаты крупные реки северо-восточного Сахалина. Он неплохо клюет на икряные тампоны и особенно на вареную икру лососей. Но тоже, как язь и щука, только до тех пор, пока не ударят сильные морозы. К тому же голец в это время посленерестовый – ярко окрашенный и тощеватый, не все его используют в пищу.

– А что ждет нашего брата на малых речках?

– На реках короткой длины, впадающих непосредственно в море или лагуны, в низовьях происходит зимовальная миграция ручьевой мальмы. Это объясняется тем, что нижние участки не перемерзают. А вот, к примеру, в Подорожке и других ярко выраженных равнинных речках зимует молодь симы. Если вы пробурили лунку, а в ней ловится пестрая «подкаменка», то надо менять место. Иначе через два года вместо этой «мелочовки» не придет взрослая сима.

– Какие еще рыбы могут стать декабрьской добычей рыболова-любителя?

– Как только встанет лед на Тунайче, начнется лов сельди, которая образует здесь зимовальные концентрации. В этом же озере в районе Птичьего острова, на мелководье, довольно много звездчатой камбалы. Ну и, наконец, в устьевых участках больших рек будет клевать крупная навага. Но недолго – в конце месяца она отойдет на нерест, после чего появится вновь.

Иначе говоря, декабрь на Сахалине – это время разнообразной рыбалки. Есть где разгуляться рыбацкому азарту!

Георгий ЮРГИН.