Рыбацкий фестиваль «Сахалинский лед» собрал около 2 тысяч участников и болельщиков

В двенадцатом фестивале любительской рыбалки, который состоялся на реке Найба в Долинском районе, приняла участие 241 команда. Чтобы присоединиться к масштабным состязаниям, на Сахалин прибыли гости из Москвы, Новосибирска, Магадана, Республик Адыгея, Дагестан и Мордовия, Владивостока, Хабаровска и других регионов России. Участников соревнований поприветствовал губернатор области Валерий Лимаренко.

– Сегодня у нас двойной праздник. Мы отмечаем День защитника Отечества и проводим любимый всеми фестиваль рыбалки. Это отличная возможность, чтобы весело и интересно провести 23 февраля. Фестиваль, как всегда, собрал огромное количество участников – жителей и гостей области «от мала до велика». Вижу, что никого не остановить в желании испытать рыбацкую удачу и побороться за призы. У вас яркие и активные болельщики. Уверен, что с такими группами поддержки идти к финалу будет азартно и весело. Желаю всем участникам соревнований ни хвоста, ни чешуи! И всех с праздником, – дал старт состязаниям глава региона.

Первый этап– командный. Группам, в состав которых вошли по 4 человек, было необходимо поймать как можно больше наваги. В зачет шла только рыба длиной не менее 19 сантиметров – это промысловый размер.

Вопреки традициям, из-за неактивного клева, на «Рыбацкий биатлон» сегодня допустили всех участников состязаний. На этом этапе в каждом секторе бурят лунку, к следующему можно переходить только после того, как вытянул рыбу. Победителем становится тот, кто первым достигает финишной ленты.

Главный приз состязаний – снегоболотоход, предоставленный Ассоциацией рыбопромышленных предприятий Сахалинской области – достался жителю областного центра Михаилу Хану. Это далеко не первая победа сахалинца в чемпионате. Каждый год он приезжает на фестиваль и показывает отличные результаты в той или иной номинации.

– В 2013 году я выиграл лодку с мотором. И сейчас снова занял первое место. Эмоции просто переполняют. Все клево, погода хорошая. Участвую каждый год. Для меня это большой праздник, – поделился эмоциями сахалинец.

Первое место в женском биатлоне заняла Марина Грачева из Анивы. Она выиграла палатку и денежный приз.

– Участвую в соревнованиях второй год. Очень рада. Еще до конца не осознала, что победила, – рассказала островитянка.

В командном зачете первые места взяли «Альпака» и «Фишка без мэнOff». Лучшей командой среди людей с ограниченными возможностями здоровья стала «Виктория». А команда «Скромные пескари» добыла рыбу самых нескромных размеров – 44 сантиметра. Самой юной участнице состязаний – всего 3 года. И она также была отмечена призом фестиваля.

Организаторы и партнёры фестиваля сегодня приготовили рекордное количество призов. Участники и гости мероприятия получили награды как в традиционных номинациях, так и тех, которые были сюрпризом. Например, за первую онлайн-регистрацию в списках кандидатов, за первую явку на регистрацию в день фестиваля, за лучшую подготовку к соревнованиям. Кроме того, активным участникам достались поощрительные призы. Также на льду вручили награду рыбаку, посетившему фестиваль в свой день рождения.

Для всех участников и болельщиков были предусмотрены бесплатный рыбацкий завтрак, полевая кухня, места для обогрева. На площадке организована выездная торговля, культурно-развлекательная программа.

Кроме того, все желающие также смогли принять участие в благотворительной акции «Варежка добра», в рамках которой передали пойманную рыбу приюту для животных, сообщает пресс-служба регионального правительства.