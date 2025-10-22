Рыбака искали несколько дней

На берегу реки Промысловка, в районе озера Невское в Поронайском районе обнаружено тело мужчины, сообщила 22 октября пресс-служба следственного управления СК России по Сахалинской области.

Как уже сообщал «Советский Сахалин», 15 октября в Поронайском районе рыбак вышел на резиновой двухместной лодке в акваторию залива Терпения, в районе слияния реки Промысловка и озера Невского, чтобы проверить сетку и не вернулся. Поиски его 16 октября результата не дали.

17 октября спасатели МЧС России обследовали с воздуха 2400 квадратных километров в районе происшествия. Сотрудниками ГИМС были обследованы прибрежная полоса на протяжении 75 километров и акватория залива на удалении 7 км от берега. Всего в поисковых мероприятиях принимали участие 11 человек и 4 единицы техники, в том числе от МЧС России 8 человек и 3 единицы техники, включая вертолёт Ми-8 Хабаровского АСЦ.

Как сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области, поиски были продолжены 18 октября силами ГИМС и администрации района. Кроме этого, спасательное судно «Отто Шмидт» привлекалось к осмотру морской акватории.

Поронайский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Сахалинской области по факту обнаружения тела проводит процессуальную проверку.

В ходе осмотра места происшествия признаков насильственной смерти мужчины не обнаружено. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

