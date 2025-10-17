Рыбака на лодке унесло в открытое море у берегов Сахалина

Спасатели МЧС России ведут поиск мужчины, которого 16 октября унесло на лодке в море недалеко от озера Невского в Поронайском районе у берегов Сахалина. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Сахалинской области.

По предварительным данным, 40-летний рыбак вышел в акваторию на резиновой двухместной лодке, чтобы проверить сетку, и не вернулся. Вчера инспекторы обследовали предполагаемое местонахождение мужчины до 10 км от берега.

Утром 17 октября для разведки вылетел ведомственный вертолет Ми-8 Хабаровского АСЦ с тремя спасателями на борту. Кроме этого, сотрудники ГИМС на лодке продолжают обследование акватории.