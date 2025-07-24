Рыбаки на Северных Курилах освободили запутавшегося в неводе кита

В социальных сетях разлетелось сообщение о том, что два горбатых кита запутались в ставном неводе вблизи острова Парамушир.

Это вызвало беспокойство пользователей о судьбе животных. Тем не менее оказалось, что речь идёт об одном животном. Белый объект, который первоначально считался вторым китом, на самом деле – грудной плавник первого животного.

Инцидент произошёл недалеко от мыса Непроходимый, самого северного острова Курильской гряды. Группа рыбаков помогла освободить животное, отрезав части ставного невода. Киту удалось уйти здоровым и невредимым. Как сообщают в администрации Северо-Курильского городского округа, млекопитающее само подошло к людям, почувствовав проблему, и даже помогало срезать сети, поворачиваясь нужным боком. Кадры спасательной операции опубликовал Telegram-канал «Путешествие по Северным Курилам».

Эксперты отмечают, что использование ставных неводов представляет серьёзную опасность для морских млекопитающих. Они рекомендуют органам управления рыболовством и властям Сахалинской области рассмотреть меры по повышению безопасности и минимизации риска гибели китов в сетях.

Елена КУЛИКОВА.