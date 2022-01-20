Рыбаки поставляют сахалинцам свежую навагу с минимальной наценкой

Один из самых популярных в островном регионе видов рыбы можно приобрести по цене от 20 до 85 рублей за килограмм. Купить навагу по такой стоимости уже смогли жители Поронайского, Охинского, Макаровского, Ногликского, Смирныховского, Углегорского районов, Южно-Сахалинского городского округа. В ближайшее время к ним присоединятся остальные муниципальные образования области – по мере увеличения объемов вылова.

– По поручению губернатора Валерия Лимаренко областное агентство по рыболовству провело переговоры с рыбопромышленниками о поставках наваги с минимальной наценкой для сахалинцев и курильчан. Предприятия осознают социальную значимость этой работы, поэтому, несмотря на повышение себестоимости продукции, пошли нам навстречу, – сообщил руководитель областного агентства по рыболовству Иван Радченко.

Первыми свежую рыбу поставили рыбодобывающие предприятия Охинского района. Так, мелкую навагу по цене 20 рублей за килограмм с доставкой на дом в пределах городского округа обеспечивает СРНО Уньгыш (Звездочка). Рыба крупного размера обойдется в 50-60 рублей за килограмм.

Охинский ООО «Рыбновский лосось» отпускает свою продукцию торговым операторам по стоимости 60 рублей за килограмм. Поронайское СПК РК «Дружба», макаровское ООО «Рыбак» – по 60-70 рублей. В рознице цена на рыбу, добытую этими предприятиями, составляет до 85 рублей. К примеру, цена на «первую навагу» 2021 года для жителей составляла от 70 до 130 рублей за килограмм.

Традиционно первые уловы реализуются по более высокой стоимости, которая снижается по мере увеличения объемов добычи.

К сегодняшнему дню объемы вылова наваги в островном регионе превысили 1082 тонны. Согласно рекомендациям рыбохозяйственной науки, всего до конца путины планируется выловить 15,5 тысяч тонн. Завершение специализированного промысла в регионе ожидается к концу января-началу февраля.