Рыбалка на любой вкус. Клевое место

Вторая половина июля – роскошная пора для любительской рыбалки.

Есть возможности для применения своих навыков у поплавочников и нахлыстовиков, у поклонников спиннинга и фидера… Можно рыбачить на реках, озерах, но взоры большей части рыболовов направлены на морское прибрежье. Здесь прохладнее, не так одолевает комарье и гнус, а главное – можно рассчитывать на поимку тихоокеанских лососей. Помимо горбуши к островным берегам начинает подходить летняя кета.

В морском прибрежье ловят терпугов, камбалу. На глубинах побольше с лодки в районе Стародубского добывают минтая, а в Холмском районе – треску и, в ночное время, кальмара.

На озерах и в протоках водится серебряный карась. В верховьях рек резвится и активно питается так называемая сахалинская мелочовка, из которой получается замечательная уха – мальма, молодь кунджи, красноперка.

Следом за лососевыми в реки заходит голец. На самом юге острова его немного, а по мере продвижения на север становится больше – от реки Фирсовки и далее к рекам Лозовая, Мануй…

Красноперка разных видов ловится повсеместно – и в море, и в устьевых участках рек, и выше по их течению.

«Советский Сахалин» уже довольно подробно рассказал об особенностях лососевой рыбалки. Для лова на удочку летней кеты вполне применимы снасти и наживки, работающие в случае с горбушей: «тасманский дьявол», октопусы, креветка, блесны. Некоторые рыболовы удачно совмещают ловлю лососей на фидеры с дальними забросами и облавливание ближайших участков у берега на более легкие снасти. На побережье Анивского залива, в местах, где расположены каменные гряды, например, у мысов Великан или Свободный, успешно ловят морских окуней, красноперку, а также терпугов.

По информации нашего постоянного консультанта Виталия Никитина, у берега будут попадаться терпуги: бурый, южный одноперый и пятнистый (Стеллера). Для их поимки годится любая органическая наживка, включая червя.

Многие помнят, что в советское время в магазинах продавали довольно крупных терпугов горячего копчения. Это был зайцеголовый (красный) терпуг. Рыба водится на удалении от берега, на значительных глубинах. Вышеперечисленные терпуги уступают ему в размерах, но тем не менее являются хорошими трофеями. Терпуги бурый и Стеллера могут достигать 350 – 450 граммов, а южный – и до полукилограмма. Мясо этих рыб имеет свой неповторимый вкус, а плотная шкурка облегчает предварительную обработку и приготовление вкусных блюд.

Евгений ПОЛЯКОВ.

ФИРМЕННЫЙ рецепт от Виталия Никитина

Терпуг в собственным соку «с дымком»

Рецепт хорош своей простотой. Рыбу можно готовить таким образом прямо у места рыбалки на костре. Простота в данном случае «продуманная», ибо любое излишество помешает оценить настоящий вкус и аромат блюда.

Рыбу чистят обычным образом, промывают в морской воде и кладут на лист фольги. Смазывают майонезом либо сметаной (на одну рыбину достаточно столовой ложки продукта), солят по вкусу, сдабривают черным молотым перцем. Дальше все просто – заворачивают «конвертиком» фольгу и помещают этот сверток на решетку, установленную над костром. Поскольку шкурка у терпуга прочная, можно готовить рыбу не только на углях, но и на открытом огне. Максимум полчаса, и блюдо готово. Варианты гарнира могут быть самые разные. Кому-то нравится отварной молодой картофель, а кому-то – просто добрый ломоть ароматного черного хлеба.

Некоторые гурманы предлагают добавить вкусовых ощущений, сбрызнув рыбку соком лимона. На взгляд Виталия Никитина, этот вариант больше подходит для красной рыбы с более сухим мясом. Например, для пойманной в море горбуши. Приятного аппетита!