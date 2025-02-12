Рыбалка с риском для жизни обернулась чрезвычайной ситуацией

На юге Сахалина в невольное плавание по Охотскому морю на льдине отправились сотни рыболовов-любителей вместе с уловами, снегоходами и рыбацкими атрибутами.

Днем 12 февраля МЧС России проинформировало о начале спасательной операции. По данным ведомства, место действия – морское побережье в Корсаковском районе от села Мальки (официальное название Мальково, – прим. ред.) до устья реки Долинка.

Накануне казалось, ничто не предвещало беды, но в какой-то момент на этом протяженном участке образовалась трещина во льду, которая быстро расширялась и вскоре достигла ширины 10 метров и более. Люди оказались отрезаны от суши.

В поисково-спасательном отряде имени В.А. Полякова регионального управления МЧС России по горячим следам сообщили, что на место происшествия оперативно направились спасатели со своими спецсредствами и несколько единиц техники. Кроме того, из Южно-Сахалинска вылетел ведомственный вертолет МЧС Ми-8. Число терпящих бедствие рыбаков предварительно оценивается в 200-250 человек.

В соцсетях моментально разлетелись видеокадры, снятые очевидцами происшедшего. Видно, что в самом начале, когда ширина трещины еще позволяла спастись, к кромке льда со всех сторон несутся люди с рюкзаками и прочей амуницией, торопятся перекинуть свою ношу людям на противоположной кромке, затем перепрыгивают сами.

На других кадрах вездеходчики несутся вдоль кромки, в надежде отыскать хоть небольшую перемычку, которая бы послужила мостиком к берегу. Увы, тщетно. Комментариев много, авторы отмечают, что подобные истории повторяются каждый сезон, когда начинается корюшковая рыбалка в морском прибрежье. Зубатая корюшка, или попросту зубарь, – вот что толкает безрассудных людей на опасный лед, пренебрегающих предупреждениями спасателей. А ведь с учетом возможных штрафов рыбка может стать золотой…

Николай ПИТЕРСКИЙ.

По теме: