Рыбалка со взаимным пониманием. Еще одно напоминание о календарном лете – старт сезона любительского лова на Сахалине с 1 июня

На Курилах он начинается на полмесяца позже. Чуть раньше на юге Сахалина открылся лицензионный лов симы. Лицензии на вылов трех хвостов продаются тут же, на берегу, одна стоит 300 рублей. По сведениям Сахалино-Курильского теруправления (СКТУ) Росрыболовства,на любительскую рыбалку определено 10 тонн, четыре из них 25 мая уже выбрано. Неудивительно, что место это пользуется большой популярностью – все прилично организовано, нет необходимости чего-то нарушать чтобы предаться любимому занятию. Пройдет немного времени, и начнется ход лосося.

Это жаркая пора и для рыбопромышленников, и для любителей, и для надзорных органов. О том, как правильно организовать предстоящую путину – чтобы браконьерам было неуютно, а законопослушные граждане могли ходить на рыбалку без бюрократических препон, шла речь на круглом столе по проблемам противодействия незаконной добыче наших водных биоресурсов. Организовало его региональное управление МВД.

Один из животрепещущих вопросов – регистрация любительских рыболовных сетей в СКТУ, его поднял председатель Общественного Совета при управлении Денис Адылов. С одной стороны процедура несложная – открываешь сайт, находишь соответствующий раздел и отправляешь заявку. Предельный срок рассмотрения – 20 дней. С другой стороны – не все жители области дружат с интернетом, в некоторых отдаленных местах его нет вообще, подчеркнул Денис Адылов Поэтому назрела необходимость запустить эту процедуру через многофункциональные центры госуслуг на местах, ведь для многих людей рыбалка не просто хобби, а способ пополнить свои продуктовые запасы.

Присутствовавший на круглом столе начальник отдела теруправления Руслан Непомнящий согласился с этими доводами и сообщил, что в управлении рассматривают вопрос делегирования полномочий по регистрации рыбацких сетей в районы. Сети должны отвечать следующим параметрам – длина не более 30 м, высота стенки 3 метра, ячея не менее 45 мм.

Согреет душу любителя-рыболова и такое известие: в нынешнем году добавилось еще одно место для свободного лова, оно расположено в селе Стародубское. Таким образом, у нас в области на сегодняшний день 55 таких территорий.

Помимо этого, на островах, согласно изменениям в законе, сформировано 16 участков для лицензионной любительской рыбалки. Раньше их можно было организовывать в местах промышленного лова, потом правила изменились. Размещение согласовано с федеральным агентством по рыболовству. Кроме того, по инициативе островного правительства в правила рыболовства для Дальневосточного бассейна внесены определенные изменения, чтобы облегчить жизнь землякам, любящим посидеть с удочкой.

– Рыбакам не надо забывать о правилах поведения на водных объектах. О том, что там имеется водоохранная зона, – подчеркнул Руслан Непомнящий. – У моря она составляет 500 метров, на реках – от 50 до 200 метров. Согласно Водному Кодексу РФ, в этих местах запрещена стоянка автотранспорта рыбаков. Находиться там может только спецтранспорт и техника рыболовецких бригад, которые работают рядом. Штраф за незаконно выловленный лосось – от 2 до 5 тысяч рублей плюс возмещение ущерба. Согласно новых такс он составляет: за симу – 5 тыс 128 рублей, горбушу 961 рубль, кету – 2 тыс 009 рублей, кижуча – 10 тыс. 635 рублей. Если лов идет в запрещенные сроки и запретными орудиями, то ущерб считается в двойном размере. За три хвоста в запретные сроки можно выложить более 15 тысяч рублей. Эти цифры показывают, что ловить рыбу не нарушая закона все же выгоднее.

Еще одно напоминание, скорее, просьба со стороны теруправления Росрыболовства – бережнее относиться к нерестовым рекам. Как пояснил Руслан Непомнящий, прямого запрета находиться на этих водоемах нет. Но по наблюдениям рыбоохраны, наши рыболовы пытаются в период интенсивного захода лосося в нерестовые реки ловить там красноперку, камбалу, гольца. Им объясняют: поскольку лосось идет на нерест, от этого водоема нужно перейти в другое место.

– Это не чья-то блажь, – пояснил Руслан Непомнящий, – просто при рыбалке на реке возрастает вероятность поймать на крючок или блесну, горбушу, кету или симу во время нереста. Ее можете повредить. Поэтому хочется понимания, места для любительского лова достаточно.

Справедливости ради надо сказать, что понимания иногда не хватает и с другой стороны. Известны случаи, когда у любителей случались серьезные конфликты на ровном месте с сотрудниками ЧОПов – частных охранных предприятий, которых нанимают на период лососевой путины. Они не подпускали к рекам людей, чем вызывали негативную реакцию.

– Здесь надо понимать, что охранять биоресурсы имеют право наши штатные сотрудники. Им помогают внештатники, это существенное подспорье, – рассказал Руслан Непомнящий. – Каждый внештатник закреплен за конкретным штатным инспектором. Среди внештатников есть и сотрудники ЧОПов. В таком случае они могут вести охрану биоресурсов, составлять протоколы. Самостоятельно задержать нарушителя, изымать орудия лова они не имеют права. Но могут вызвать инспектора, сообщить информацию, зафиксировать нарушение на фото или видео. Рядовой же сотрудник охранной структуры отвечает только за имущество рыбодобывающей компании, которая приняла его на работу. Пусть все любители рыбалки имеют это ввиду.

Нельзя не сказать, что в таких ситуациях все равно не избежать правовых коллизий. Что делать тому же охраннику без удостоверения внештатного сотрудника рыбоохраны, если на его глазах происходит нарушение? С одной стороны, в такой ситуации любой человек должен проявить свой гражданский долг и попытаться пресечь правонарушение (в нашем случае – браконьерский лов). Но опять-таки тут все действия должны быть соразмерны со степенью нарушения. А здесь бывает трудно заметить, перешел ты грань или нет. Есть же случаи, когда человек совершил мелкое нарушение на водоеме, а к нему применили грубую физическую силу. Другой вариант – неадекватный гражданин начинает угрожать охраннику, лезет в драку. Тут тоже можно не заметить превышения пределов необходимой самообороны. В результате – уголовная ответственность.

– Мое личное убеждение – в таких случаях лучшим оружием внештатника становятся блокнот, ручка и видекамера, – высказался Руслан Непомнящий. – У нас не раз бывали случаи, когда и внештатным, и штатным инспекторам грубили, но они спокойно реагировали, фиксировали все на видео. И потом нарушителей привлекли не только за браконьерство, но еще и за другие нарушения, которые были задокументированы. Это более действенно, чем вступать в перепалку или в рукопашную схватку потому что наказание становится неотвратимым. Об этом мы еще раз напомним всем, кто будет привлечен для охраны наших водных биоресурсов.

В готовность приводятся и полицейские силы – органы правопорядка начинают оперативно-профилактическую операцию «Путина». Как пояснил на круглом столе врио заместителя начальника областного Управления МВД РФ Денис Козлов, наше географическое положение сулит немалые барыши браконьерам, противоправные схемы добычи ценных видов рыбы и морепродуктов все время совершенствуются. Хорошо налаженное взаимодействие правоохранителей с другими надзорными структурами поспособствует тому, чтобы незаконная добыча потеряла свою привлекательность, а наказание наступало неотвратимо.

Григорий Ростовцев.