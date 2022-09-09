Мария Зиновьева (Аверьянова) родилась в Холмске, где в 1992 году с отличием окончила музыкальную школу имени Юрия Николаева по классу скрипки.

Обстоятельства сложились так, что еще до выпуска из средней школы № 6 отличница оказалась в Китае, в городе Шанхай, куда ее родители были направлены в долгосрочную командировку.

Там Маша продолжила учебу в международной школе, но заслуженную золотую медаль «За особые успехи в учении» вместе с аттестатом ей вручили в родной школе в Холмске.

Высшее образование она получила на лингвистическом факультете знаменитого Фуданьского университета в Шанхае. Тогда же она встретила свою любовь – молодого российского дипломата. После окончания командировки молодая семья переехала в Москву.

Дополнительно получив степень магистра делового администрирования в американском институте, Мария сменила несколько профессий от ведущего на радио до маркетолога. Большей частью Зиновьева работает на фрилансе, самостоятельно организуя свою занятость. Она преподает английский, занимается переводами, пишет сценарии для кино и телевидения. Недавно окончила Московскую школу кино и сейчас занята в авторских группах нескольких кинопроектов в качестве сценариста.

В прошлом году она стала сценаристом нескольких серий известного анимационного сериала «Простоквашино», который продолжает советскую трилогию студии «Союзмультфильм» «Трое из Простоквашино».

Семья Зиновьевых объездила полмира, но детские впечатления Марии о родном острове не забываются.

– Мне всегда хотелось написать песню о Сахалине, где главным героем стала бы сахалинская природа, – признается она.

Образ острова в виде смелой рыбки, плывущей через огромный океан, ей подарила географическая карта. Песню «Рыбкой зеленой плывет Сахалин» записали в маленькой московской студии (аранжировка Вячеслава Кузнецова). Видео предоставили люди, влюбленные в Сахалин. С некоторыми кадрами помог интернет.

– Я очень благодарна их авторам, – сообщает Мария. В первом варианте композицию исполняет сама Зиновьева, а во втором – детский хор Сахалинской филармонии.

Вот что рассказал о дочери ее отец, ветеран Сахалинского морского пароходства Александр Аверьянов:

– Маша росла целеустремленной, боевой девочкой, была предводителем у мальчишек. В школе больше любила гуманитарные дисциплины. Всегда занималась музыкой. В последнее время скрипке предпочитает фортепиано, время от времени сочиняет песни. У ее сына тоже есть музыкальные способности – играет на гитаре, фортепиано, саксофоне.

В силу занятости Мария Зиновьева редко прилетает на Сахалин, чтобы встретиться с родителями, одноклассниками, друзьями детства и повидать свою «смелую зеленую рыбку». Для нее это – незабываемые дни. Они возвращают в детство и юность, дарят особую энергетику, наполняют жизнь яркими впечатлениями.

Людмила Степанец.

В этом году Сахалинская область отмечает юбилей – 75-летие образования региона в его нынешних границах. Этому событию редакция посвящает новый проект «Воспетые острова». Мы рассказываем об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.

Послушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, в Одноклассниках, в WhatsApp, в Telegram, в VK. К концу года будет объявлено народное голосование.

Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.

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