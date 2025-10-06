Рыбную отрасль обсуждали на «Острове-рыбе»

Помощник Президента России Николай Патрушев на Сахалине расставил акценты и выслушал предложения.

Председатель Морской коллегии России Николай Патрушев проинспектировал рыбную отрасль Дальнего Востока, далее после посещения Чукотки и Сахалина отправился в Хабаровск.

На «Острове-рыбе», как иногда называют Сахалин из-за его внешнего сходства с рыбой, Николай Патрушев и глава региона Валерий Лимаренко побывали в Корсаковском районе, где в торжественной обстановке дали старт работе суперсовременного рыбоперерабатывающего комплекса в Озерском и оценили ход модернизации Корсаковского морского порта.

На прошедшем в региональном правительстве совещании обсуждались меры, направленные на сохранение, воспроизводство и эффективное освоение водных биоресурсов (далее ВБР, — прим. авт.) на Дальнем Востоке. В режиме видеоконференции в совещании участвовали руководители дальневосточных регионов.

Ловить, не забывая о воспроизводстве

В своем вступительном слове Николай Патрушев первым делом отметил, что обсуждение проводится по поручению Президента России, а завершая речь, обратился к участникам с призывом высказывать конкретные предложения по теме совещания и давать оценки мерам, отраженным в проекте решения совещания.

Прекрасный показатель: Дальний Восток занимает лидирующее положение в сфере добычи и переработки водных биоресурсов — более 70 проц. от всех объемов, добываемых в стране. Здесь же производится 60 проц. всей рыбопродукции, вырабатываемой в России. За последние 10 лет добыча ВБР в дальневосточном рыбохозяйственном бассейне выросла почти в полтора раза.

Эта медаль имеет оборотную сторону: из-за чрезмерного вылова численность многих видов, в том числе лососевых, сокращается.

Меры реагирования в этом случае известны, с целью пополнения рыбных запасов, в первую очередь ценных и особо ценных пород рыб Росрыболовство ежегодно организует мероприятия по искусственному воспроизводству ВБР. И конечно, без помощи отраслевой науки не обойтись.

Она играет важную роль в развитии рыбного хозяйства, формировании прогноза распределения, скопления биоресурсов и оперативном регулировании промысла.

Стимульнуть аквакультуру

Другой пример: дальневосточный федеральный округ вошел в тройку лидеров по объемам производства товарной аквакультуры в России. И в этом случае трудно переоценить вклад научного сообщества. Ученые разрабатывают и оптимизируют технологии воспроизводства морских гидробионтов. Центр морской биологии ДВО РАН совместно с правительством Приморского края работают над созданием марикультурного биотехнологического кластера.

Разработаны технические условия для проведения искусственного нереста.

Созданы технологии опытно-промышленного культивирования живых растительных и животных кормов для выращивания гидробионтов.

Впервые разработана технология выращивания личинок и получения жизнестойкой молоди камчатского краба. Отработана процедура их выпуска в природные популяции. При этом важной и пока до конца не решенной задачей остается развитие производства собственного посадочного материала для получения рыбных кормов для лососевых и других видов рыб. Хотя за последнее время удалось снизить в 2,5 раза зависимость от иностранных производителей кормов за счет создания собственных технологий и запуска новых предприятий.

К 2030 году планируется выйти на уровень самообеспечения по данным направлениям до 80 и 90 проц. соответственно. Для достижения таких целей нужны дополнительные меры, стимулирующие развитие аквакультуры.

К числу важных задач относится поиск и изучение новых биоресурсов мирового океана, в том числе глубоководных объектов промысла. По данным экспертов, имеются все возможности для этого. В прошлом году организовано более 900 научных экспедиций. Дан старт большой африканской экспедиции, цель которой — комплексное исследование рыбных запасов в терводах исключительной экономической зоны 18 африканских стран.

Подобные проекты в нашей стране не реализовывались более 40 лет. Однако такие важные для российской экономики исследования сдерживаются неудовлетворительным состоянием научно-исследовательского флота. Это снижает конкурентоспособность в борьбе за биоресурсы Мирового океана.

Без флота как без рук

Россия занимает ведущие позиции на мировом рынке ВБР, но при этом отечественный рыбохозяйственный комплекс, в том числе Дальнего Востока, имеет преимущественно сырьевую направленность. Доля глубокой переработки ВБР остается низкой. Для того, чтобы изменить ситуацию к лучшему, необходимо принять меры по развитию инфраструктуры рыбных портов, созданию дополнительных рыбоперерабатывающих предприятий, обновлению холодильных мощностей.

Развитие рыбохозяйственного комплекса, повышение его конкурентоспособности невозможно без современного рыбопромыслового флота. Сегодня почти 80 проц. судов на Дальнем Востоке служат уже более 30 лет. В последнее время на отечественных верфях началось строительство новых рыболовецких судов, в том числе по программе «Квоты под киль». Вместе с тем, темпы строительства недостаточны для обеспечения обновления флота. Из-за санкций и ограничений на поставки судового и иного оборудования существенно увеличились сроки и стоимость строительства. В итоге из запланированных к сдаче к 2025 году судов построена только половина.

Следует активнее реализовывать стимулирующие меры по модернизации судов и рыбоперерабатывающих мощностей.

Есть вопросы по «Меркурию»

Отдельный акцент председатель Морской коллегии сделал на борьбе с незаконным выловом ВБР:

— Несмотря на принимаемые меры, уровень преступности остается высоким. Ежегодно в округе выявляется более 1600 нарушений закона в этой сфере. Большинство связано с незаконной добычей и оборотом ВБР — ценных пород рыбы и крабов в том числе. Не искоренены нарушения законодательства о рыболовстве в деятельности региональных властей. При этом ненадлежащая реализация ими возложенных полномочий провоцирует многочисленные нарушения закона со стороны хозяйствующих субъектов. Отмечаются нарушения при распределении квот добычи ВБР, в том числе связанных с деятельностью компаний, подконтрольных иностранцам. Вскрыты факты нарушения требования порядка эксплуатации информационной системы «Меркурий» при оформлении ветеринарных сопроводительных документов, что способствовало нелегальной реализации рыбной продукции. В целях дальнейшей декриминализации рыбохозяйственного комплекса важно повысить уровень государственного и правоохранительного контроля за добычей ВБР. Не менее важно обеспечить внедрение современных технических и программно-аппаратных средств в систему мониторинга учета и контроля за оборотом ВБР, а также усилить надзор за соблюдением законности при торговле рыбной продукцией на внутреннем рынке, — так завершил свое выступление Николай Патрушев и предоставил слово Василию Соколову.

Копилка предложений

Замруководителя федерального агентства по рыболовству, с использованием содержательной презентации с говорящими цифрами, «прошелся» по основным позициям, озвученным помощником Президента России и акцентировал внимание на некоторых из них – в частности, на строительстве рыболовных судов, на остро стоящей проблеме нехватки кадров. И внес предложения по решению имеющихся в отрасли проблем. Внес свою лепту в пополнение копилки предложений и глава региона Валерий Лимаренко. Инициатива губернатора нашла поддержку со стороны участников совещания. Вот в чем суть этой инициативы.

Ключевым элементом в работе рыбоперерабатывающих заводов являются рыбопромысловые суда, которые доставляют уловы на предприятия. Наливные суда, в частности, оборудованы отдельными трюмами с охлажденной морской водой для хранения и транспортировки уловов. По нашему мнению, они могли бы использоваться более эффективно.

Например, сегодня судно в рамках одного разрешения добывает водные биоресурсы только в одном из районов промысла. Далее оно должно сдать уловы на завод. И при этом на пути следования не может осуществить добычу в другом районе, даже если трюмы не полностью загружены. Это противоречие предлагаем устранить, предложил Валерий Лимаренко.

К слову

Сахалинская область находится в тройке лидеров на Дальнем Востоке по объему вылова ВБР, производству рыбной продукции, потенциалу береговых перерабатывающих производств, имеет в распоряжении крупнейший добывающий флот в Тихом океане. За последние годы введено в эксплуатацию шесть новых высокотехнологичных предприятий, создано более тысячи рабочих мест. Новый завод в селе Озерском позволит увеличить объемы добычи рыбы и призван обеспечить жителей области свежей и доступной рыбной продукцией.

Николай ПИТЕРСКИЙ.