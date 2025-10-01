Рыбные котлетки в томатном соусе по-сахалински впрок

Эта замечательная закуска может быть приготовлена, в принципе, из любой рыбы – хоть из кеты, хоть из краснопёрки. На 1 килограмм рыбного фарша понадобится минимум ингредиентов: 1 луковица средних размеров, 2 яйца, 3 зубчика чеснока, соль и перец по вкусу. Для приготовления заливки используем ещё 5 килограммов помидоров. Рыбу разделываем на филе, удаляем косточки и шкурку, мякоть мельчим ножом или пропускаем через мясорубку. Полученный фарш заправляем всеми вышеперечисленными ингредиентами, хорошо размешиваем и формируем небольшие, размером со спичечный коробок котлетки, как говорят в народе – «в два укуса». Их обжариваем на сильном огне до образования красивой корочки, после чего временно перекладываем в отдельную посуду.

Готовим заливку. Её понадобится 2 – 2,5 литра. Помидоры обдаём кипятком, снимаем кожицу и разминаем мякоть до жидкого состояния. В неё добавляем 1 столовую ложку соли, столько же сахара. Кипятим, помешивая, полчаса, затем добавляем столовую ложку томатной пасты, по половинке чайной ложки красного острого и чёрного молотого перца, размешиваем и кипятим ещё 3 минуты. Такой соус должен немного кислить, перебарщивать с солью не нужно, ведь наши котлетки уже посолены.

Котлетки укладываем в подготовленные литровые банки и заливаем по самый верх томатной заливкой. Обычно получается три банки. Дальше – стандартная процедура стерилизации. Каждая банка накрывается крышкой и отправляется в кастрюлю с водой, её уровень должен быть «по плечики» банкам. Доводим воду до кипения, и 25 – 30 минут кипятим на медленном огне. На финише – закатываем банки или плотно навинчиваем крышки, переворачиваем, в таком положении держим до остывания. Отличный гарнир к такой закуске – отварной картофель.

Приятного аппетита!