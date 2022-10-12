Рыбный борщ

Рецептура рыбных супов обычно сложнее ухи. Можно приготовить борщ из горбуши, трески, минтая или нежирного синекорого палтуса. Из расчета на два литра воды понадобится чуть больше полкило рыбы, три спелых помидора, по одной штуке морковь и репчатый лук, полвилка капусты среднего размера, половинка лимона, соль и перец по вкусу.

Сначала готовим поджарку, как описано выше, но с добавлением помидоров. В кастрюлю с водой помещаем нарезанный кубиками картофель, доводим до кипения. Добавляем мелко нашинкованную капусту, затем рыбу, а на завершающем этапе – поджарку. Солим, перчим, выжимаем лимонный сок, даем покипеть борщу несколько минут. Желательно, чтобы картофельные кубики не потеряли своей формы, не разварились.

Некоторые любители острого вместо капусты используют ким-чи. В зависимости от сезона можно также использовать черемшу или молодые листики редиски. Приятного аппетита!