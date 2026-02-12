«Рыбный четверг»: морская диета на Южных Курилах становится все доступнее и разнообразнее

Помнится, в советских столовых системы общепита существовала традиция проведения по четвергам «рыбных дней», когда в меню были представлены в основном рыбные блюда.

В Южно-Курильском районе решили осовременить, развить и дополнить такое доброе дело и на днях дали старт акции с созвучным названием «Рыбный четверг». Отныне еженедельно в этот день жители острова Шикотан смогут покупать свежую рыбу по социальным ценам. Акцию проводит филиал «Крабозаводск» ЗАО «Курильский рыбак». Она органично вписана в концепцию регионального проекта «Доступная рыба», инициированного главой островной области Валерием Лимаренко.

Впрочем, власти традиционно рыбного района следят и за тем, чтобы рыбная продукция продавалась по «дружелюбным» ценам.

Начальник отдела экономики, прогнозирования и ценообразования администрации Южно-Курильского муниципального округа Татьяна Горожанкина привела актуальные на сегодня данные. В социальном магазине «Докер» сельдь по 60 рублей, охлаждённая навага (без голов) по 72 рубля, терпуг по 180 рублей, треска охлаждённая по 134 рубля, лемонема по 115 – 120 рублей. Ассортимент, поставляемый ООО ПКФ «Южно-Курильский рыбокомбинат», достаточно широкий.

– На Шикотане наши партнёры по проекту «Доступная рыба», производители: ООО «Рыбокомбинат «Островной» и филиал «Крабозаводск» ЗАО «Курильский рыбак» ГК «Гидрострой», – говорит Татьяна Горожанкина. – В магазине «Лавка Островная» на Шикотане ежедневно представлены свежая треска по 90 рублей, минтай по 70 рублей за килограмм. В зависимости от сезона ассортимент может меняться, в том числе реализуются палтус белокорый, камбала – рыба из прилова. В розничной продаже для жителей производители цены не поднимают.

«Рыбный четверг» – одно из направлений проводимой властями работы. Ассортимент варьируется в зависимости от сезонов: после наважьей путины в апреле-мае, с началом весенней навигации маломерных судов и разворачиванием прибрежного рыболовства на прилавки будет поступать свежая камбала разных видов из приловов. Соблюдаются установленные соответствующими распоряжениями ограничения по наценкам. А вот жители могут покупать рыбу в неограниченном количестве.

Помимо этого кунаширский рыбокомбинат и «Крабозаводск» на Шикотане бесплатно поставляют рыбу в детские сады и школы. Количество колеблется, это зависит от меню в школьных и дошкольных учреждениях.

По действующим санитарным требованиям только что пойманную рыбу производители не могут реализовывать, рыба обязательно проходит предварительную проморозку и только после этого отправляется потребителям.

То, что добывается на Южных Курилах, поступает по договорам с поставщиками и в Южно-Сахалинск. Например, «Островной» и «Крабозаводск» на современных перерабатывающих комплексах изготавливают для розницы порционную, хорошо упакованную продукцию. Она высокого качества и представлена на региональных ярмарках в областном центре.

– Южно-Курильский район участвует в проекте «Доступная рыба» с самого начала, с 2015 года. Проект доказал свою жизнеспособность и востребованность, число участников увеличивается, расширяется ассортимент, – рассказывает Татьяна Горожанкина. – Люди уже давно привыкли к такой форме социальной торговли, благодарят и высказывают свои пожелания, а мы к ним прислушиваемся.

Николай ПИТЕРСКИЙ.