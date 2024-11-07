Четверг, 7 ноября, 2024
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НАРОДНАЯ КУХНЯ

Рыбный суп из кунджи по-восточному

Тематическое фото.

Для приготовления этого удивительного супа из расчёта на две порции потребуется около 300 г филе кунджи. Лучше использовать морскую рыбу в серебристом «наряде», а тёмная, отнерестившаяся, не подойдёт. Потребуется примерно 50 г соевого мяса. Его режем на кубики со стороной примерно 1 см.

Кроме этого, нужны одна морковь средних размеров, половина небольшой луковицы, немного зелёного лука, по 50 г свежей редьки и готовой к употреблению (острой и солёной) кимчи, причём лучше не свежей, а успевшей «отлежаться». Ставим на огонь кастрюлю с холодной водой, в неё помещаем натёртую морковь и измельчённый лук.

Доводим до кипения и кипятим 5 минут, после чего отправляем в кастрюлю остальные компоненты, включая зелёный лук, и кипятим всё это ещё 1 минуту. Ароматный, вкусный и нарядный рыбный суп готов!

Приятного аппетита!

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