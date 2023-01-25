Рыболовное судно «Анатолий Торчинов» неудачно пришвартовалось в холмском порту

В акватории холмского морского торгового порта опять ЧП. При заходе в порт при сложных погодных условиях рыболовное судно «Анатолий Торчинов» коснулось грунта. К счастью, обошлось без серьезных последствий.

— Пробоин нет, поступления воды в трюмы и разливов топлива тоже не наблюдается. Сейчас судно стоит у причала. Будет хорошая погода, будет проведен водолазный осмотр, — сообщил корреспонденту «Советского Сахалина» заместитель капитана морского порта Холмск Иван Головин.

По данным службы капитана порта, «Анатолий Торчинов» принадлежит приморской рыболовной компании. Порт регистрации судна – Невельск.