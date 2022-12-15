Рыболовное судно село на мель у Парамушира

Команда из 12 человек штормует на спасательном плоту в ожидании погоды

Во второй половине дня 15 декабря стало известно о ЧП на море. Как сообщили в морском спасательном подцентре Южно-Сахалинск, все произошло в зоне ответственности камчатских коллег-спасателей — во Втором Курильском проливе, отделяющем Парамушир от Шумшу.

В беду попало рыболовное судно «Островной-5», принадлежащее рыбокомбинату «Островной» на острове Шикотан, в Малокурильском. По предварительным данным, когда судно находилось у острова Парамушир, в условиях сильного волнения могло произойти смещение груза, что и привело к посадке на мель.

Никто из 12-ти человек, находившихся на борту, не пострадал. Команда спустила на воду плот для эвакуации и все перебрались на него. Плот прочно связан с судном. Спасательная операция начнется лишь когда позволит погода.

В шестом часу вечера в районе ЧП штормило, сила ветра достигала 25 метров в секунду. Специалисты регионального управления МЧС, основываясь на данных гидрометеослужбы, разослали штормовое предупреждение. Во второй половине дня в Северокурильском районе прогнозировались сильный снег и метель с видимостью менее полукилометра. При этом порывы ветра могут достигать ураганных значений 33-35 метров в секунду. Неподалеку от терпящих бедствие находится еще одно рыболовное судно той же компании — «Островной – 12».

Николай ПИТЕРСКИЙ.