Рыболовы следующем сезоне смогут ловить удочками и сетками больше горбуши

Вместо нынешних 55 выделенных для рыбалки мест будет 77. Готовятся необходимые документы, предварительные договорённости будут закреплены юридически. К тому же есть договорённость с Росрыболовством о возможности рыболовам-любителям ловить ежесуточно не три хвоста горбуши, как сейчас, а пять. Главное, чтобы не было спекуляции, говорит губернатор Валерий Лимаренко.

Проект «Три хвоста», разрешающий любительский лов горбуши в отведённых местах, глава региона инициировал в 2019 году. На Сахалине по действующим правилам сегодня добывать три горбушины в день можно с 1 июня по 31 августа, а на Курильских островах с 15 июня по 30 сентября. При этом допускается использование удочек и зарегистрированных сетей.

– Мы с нашими рыбаками дружим, помогаем, – говорит губернатор. – И рыбаки идут навстречу: белорыбицу с прибрежки отдают в продажу без посредников и наценок.

Третий год реализуется проект «Доступная рыба», позволяющий жителям области приобретать свежую рыбу по ценам значительно ниже рыночных. Уже продано более 1,1 тыс. тонн рыбы. До конца года таким образом будет продано не менее 1,5 тыс. тонн сезонной рыбы.

Региональное министерство по рыболовству составило интерактивную карту области с отмеченными участками для любительского лова горбуши на сайте https://2gis.ru/search.

Судя по всему, скоро потребуется внести в эту карту существенные дополнения.

Николай ПИТЕРСКИЙ.